Mia figlia Lucia sembra essere l’unica tra i miei quattro figli a aver in qualche modo ereditato le mie passioni.

Attenzione, non lo dico con l’orgoglio di padre, che vede una ragazza di neanche venti anni passare ore e ore a scrivere e leggere e che può passare tempo a parlare con lei di musica, al punto da aver ormai da sei anni iniziato a tenere con lei le famose pagelle “padre e figlia” di X Factor, idea di Peter Gomez, quando scrivevo per il Fatto Quotidiano, che poi è stata ospitata anche in altre testate, da Linkiesta a Notizie.it, fino a OptiMagazine. Lo dico consapevole che, se vorrà dare seguito a queste mie passioni, quelle che hanno in qualche modo fatto da fondamento al mio mestiere, decidete voi che nome dargli, andrà incontro a una vita di stenti, perché nel mentre il mondo è cambiato, in peggio, e perché più passano gli anni e più mi convinco che non c’è niente di meglio nella vita che un posto fisso, possibilmente nella pubblica amministrazione.

Mia figlia Lucia sembra essere l’unica tra i miei quattro figli a aver in qualche modo ereditato le mie passioni, quindi, e va anche detto che, in quanto a talento, credo potrebbe staccarmi di parecchie lunghezze, almeno parlando di scrittura e di stile, e qui sì che l’orgoglio di padre interviene facendo giravolte e capriole.

Mia figlia Lucia, però, ha gusti musicali piuttosto discutibili, tanto per dare un quadro completo.

Certo, molti dei cantanti indie e anche trap, più indie che trap, penso a Calcutta, Gazzelle, Gli Psicologi, i Canova, ma anche Mecna, Ernia e Ghali, li ho sentiti nominare per la prima volta da lei, ben prima che arrivassero a un successo anche di nicchia, perché i giovani, credo di non dire niente di particolarmente sconvolgente, hanno un loro circuito musicale che esula le classifiche e anche le pubblicazioni discografiche, quasi sempre quei nomi lei li ascoltava prima che pubblicassero dischi, non chiedetemi come e perché, e già questo non depone a suo favore, poi a volte mi capita di sentire che dal suo smartphone, cioè il mezzo attraverso il quale ascolta musica, anche se le abbiamo regalato uno stereo in grado di far suonare sia cd che mp3, antichi che siamo, uscivano canzoni che rasentano l’imbarazzo. A volte, e qui invece è più la meraviglia che lo sconforto a cogliermi, la sento ascoltare canzoni d’altri tempi, Mina, i Tiromancino, il primo Tiziano Ferro, tutte arrivate a lei per quegli strani giri di cui sopra, non certo per merito mio.

Quando però era ancora una bambina, toh, diciamo pure una ragazzina, capitava che ascoltasse canzoni che magari le suggerivano alcune compagne di classe, o che sentiva in macchina, in uno dei nostri lunghi viaggi, e che colpivano la sua fantasia.

Ricordo sempre con raccapriccio, raccapriccio misto quasi a angoscia, per dire, quando, piccolissima, credo avesse tipo tre anni, forse anche meno, un giorno in auto, all’epoca avevamo ancora una Punto Blu, le sento canticchiare con la sua voce esile di bambina “Quella bestia non è mio papà”. Così, di colpo, nel silenzio di quell’abitacolo, silenzio che oggi, un’altra auto, neanche riesco più a immaginarmi, pensate a un viaggio in auto con quattro figli, se ne esce fuori con questa vocetta da bambina a canticchiare “Quella bestia non è mio papà”. Giusto il tempo di farmi passare i brividi che mi sono ovviamente colati giù per la schiena, misti a gocce di sudore gelato, e ho realizzato che non era di me che stava parlando, stava canticchiando una hit del momento. “Quella bestia non è il mio papà” è infatti, o forse dovrei dire era, perché di quella canzone, grazie a Dio e di chi la cantava nulla è rimasto, era un verso del ritornello di quella gran cagata che risponde al titolo di Mary, dei Gemelli DiVersi. I Gemelli DiVersi, lo dico per quanti di voi che hanno avuto la fortuna di nascere dopo la loro scomparsa, o per quanti, nati prima, abbiano avuto la sorte favorevole di non sentirli neanche nominare, era una crew di quattro elementi, provenienti dalla periferia milanese e inventati da quel genio del male di Franco Godi, produttore discografico e autore di lungo cabotaggio, ora ricordato per aver scoperto “talenti” quali gli Articolo 31, Dio lo perdoni, ma in realtà più che altro entrato nella storia della nostra cultura popolare come autore di tanti jingle pubblicitari, su tutti il Bidibodibù cantato da Pippo l’ippopotamo di un notissimo spot. Nella crew, ai tempi qualcuno pensava facessero rap e così li chiamava, c’era Grido, il fratello di J-Ax, uno che si faceva legittimamente chiamare Strano, con le mesches, e non dico altro, uno che cantava e si chiamava Thema, come la macchina, e anche qui, non credo serva aggiungere altro, e un dj decisamente più vecchiotto degli altri, tale THG, oggi divenuto il Takagi del duo Takagi e Ketra (prima o poi qualcuno gli dovrà presentare il conto per tutto il male che sta facendo all’umanità). Con loro, i Gemelli DiVersi, forse anche a causa di questo episodio di cui vi sto parlando, ho avuto un duro scazzo. In realtà è successo che li ho intervistati per Tutto Musica, evidenziando un passaggio che mi aveva particolarmente colpito, quello nel quale mi dicevano, così, senza vergogna, che si erano tutti tatuati per sembrare più duri, più cool. La cosa, ovviamente, l’avevo riportata con una certa ironia, perché mi sembrava come uno che si facesse mettere dei punti a caso tanto per far vedere che aveva cicatrici e che quindi nella vita ne aveva viste tante. I ragazzi erano andati a MTV, per la precisione a TRL, il programma di punta, e mi avevano dato dello “stronzo”. La vj che li ospitava, Giorgia Surina, ai tempi compagna del CEO di MTV, lo dico sapendo di toccare un punto che mi procurerà accuse di patriarcato, ma era per dire che difficilmente le rompevano poi i coglioni, diede loro ragione, senza sentire la necessità di interpellare me, con conseguenti lettere di insulti da parte dei fan della crew giunte alla nostra redazione. Ai tempi ero già quello “cattivo”, anche senza tatuaggi, di lettere contro di me ne arrivavano migliaia al mese, al punto che si era ripristinata la pagina della Posta proprio per ospitarle. Quando qualche tempo dopo, diciamo cinque o sei anni, non ricordo, ero a Sanremo per seguire per il Messaggero Malika Ayane, tenevo una rubrica in cui, da marchigiano illustre, scrivevo per le pagine marchigiane del Messaggero, raccontavo una esordiente, l’ho già raccontato, erano in gara anche loro, i Gemelli DiVersi, di lì a poco destinati a mesta fine. Il compagno di allora di Malika, un tipo piuttosto rock’n’roll cresciuto alle case popolari di via Padova, saputo che avevo scazzi con loro mi propose di risolverli, come fosse una sorta di giudice di pace. Mi disse qualcosa che suonava tipo: “Queste situazioni vanno risolte una volta per tutte, se non si portano avanti diventando altro. Devi andare da loro e sfidarli.” Di fronte a mie legittime perplessità il tipo mi ha spiegato cosa aveva in mente. Dovevo andare da loro e dire di risolverla con le mani, credo altra maniera non fosse contemplata nel suo codice vagamente primitivo. Al mio “Ma loro sono quattro!”, ha ovviamente replicato che quando si sfida più persone non è neanche ipotizzabile, dubito abbia usato questa espressione, sto traducendo, che poi tutte ti si avventino contro, esiste un senso etico. Tu le sfidi e loro ti si presentano di fronte uno alla volta, come da prassi. Non ho idea di che codice e di che prassi stesse parlando, ma suppongo sapesse quel che diceva, anche se nei fatti ho preferito evitare di constatare se anche i Gemelli DiVersi fossero stati informati di questa modalità. Del resto, io sono ancora qui, loro no, qualcosa vorrà pur dire. Anzi, ricordo che sempre in zona, qualche anno dopo, è apparso un manifesto, scolorito, di un concerto di due di loro, Strano e Thema, che avrebbero cantato alla Sagra di non so che succulenza, la vita a volte risolve le faide molto meglio di quanto l’ex compagno di Malika possa prevedere.

Tornando a mia figlia che mi canticchia Mary, sarà stato il 2003, 2004, so per certo che la aveva ascoltata a RDS, ai tempi ascoltavamo solo quel network lì, in radio, io ero letteralmente ammaliato dalla voce di Tamara Taylor, la speaker principale di quella radio, Tamara che avrei conosciuto di lì a poco, ai tempi fidanzata con un mio amico, Poffy, il bassista dei Velvet, in un’occasione per altro abbastanza leggendaria, almeno per me, perché ero a Roma per lavoro, non ricordo a fare cosa, quando il mio amico Mattia Carratello mi viene a prendere in scooter, perché dobbiamo andare a cena insieme ai Velvet, appunto, e a Piotta, una cosa figa, da raccontare agli amici al mare, poi, i Velvet e Piotta insieme, salgo sullo scooter e, mentre sfreccia velocissimo sul lungo Tevere, imboccando un tunnel che mi porta immediatamente alla memoria quello nel quale ha perso la vita Lady D, a Parigi, Mattia si volta e, dandomi una sfiatata al sapor di Campari mi dice qualcosa che potrebbe suonare come “Sono disperato, mi sono appena licenziato da Fanucci”. Fanucci era l’editore per cui aveva lavorato negli ultimi anni, facendo cose egregissime, su tutte la collana Avant Pop, portata avanti insieme al suo socio Luca Briasco. Mettetevi nei miei panni, siete seduti dietro uno scooter che sfreccia a velocità incredibili dentro un tunnel che è praticamente uguale a quello in cui si è schiantata Lady D quando colui che lo scooter guida vi dice, con una voce impastata di Campari, di essere disperato, la cosa non promette niente di buono. Nei fatti arriviamo miracolosamente alla base, e la serata sarà piacevolissima. A un certo punto, però, con mia somma sorpresa, alle mie spalle mi arriva appunto quella che era la sola voce radiofonica che io volessi ascoltare, ma non mi arriva da una radio, bensì da una ragazza bionda e con gli occhi celesti che mi si presenta con un, “Ciao, sono Tammy”, andando poi a abbracciare Poffy. Non ricordo come io sia tornato in albergo, per la cronaca, ma il fatto che io sia qui a raccontarlo e che Mattia sia ancora uno dei più valenti editor italiani attesta che tutto è filato liscio. Quanto a Tamara, col tempo diventata mia amica, lei australiana di origini senigalliesi, quindi delle mie parti, da tempo tornata a vivere proprio in zona. Per la cronaca, per qualche mese abbiamo anche cullato l’idea di lavorare insieme, quando io sono entrato a RTL 102.5, e da qualche parte, dentro il mio PC, c’è un video strepitoso che abbiamo fatto nel quale, sulla soffitta di una villa d’epoca di Ancona, lei, vestita da dominatrix, lavoro che in effetti ha realmente svolto in Australia, mi tortura per le mie recensioni, come a voler rappresentare la Musica che si vendica di me, con un finale che vede lei ammanettata laddove prima ero ammanettato io, e vede me andarmene brandendo la mia Lucille, una mazza da baseball con filo spinato esattamente come quella di Negan di The Walking Dead, giusto per farvi capire cosa vi siete persi.

Quindi è in parte anche colpa sua se mia figlia di tre anni mi ha cantato “quella bestia non è mio papà”, ok, e colpa sua se Lucia nel tempo si è appassionata anche di altre canzoni che io, personalmente, non le avrei mai fatto ascoltare, io che mi vantavo di averle fatto imparare, proprio in quegli anni, il testo di Treno di ferro di Ivano Fossati, “coraggio fratello mio, il cappotto che vado…”.

Sia come sia, estate del 2011, dieci anni compiuti da qualche giorno, Lucia vede lungo una delle strade di Vasto un manifesto che pubblicizza il concerto di tale Annalisa a Casalbordino, e comincia a strepitare manco avesse vinto al gratta e vinci. Io, ovviamente, non ho idea di chi sia questa Annalisa, mentre so dove è Casalbordino, a pochi chilometri da Vasto. Lo so perché a Casalbordino c’è un santuario dedicato alla Madonna che conosciamo bene, ci siamo andati più volte, dove viene ricordato un miracolo piuttosto famoso, chiamato appunto il Santuario della Madonna dei Miracoli, perché nel 1500 e qualcosa qui apparve Maria. Sempre non troppo lontano da qui c’è anche un altro santuario piuttosto famoso, lo dico con il distacco di uno che è nato a pochi chilometri dalla Santa Casa di Loreto, stando alla Chiesa quella nella quale è vissuto Gesù da bambino, il Santuario del Miracolo Eucaristico di Lanciano. Questa di storia me la ricordo meglio, perché la conoscevo sin da piccolo, c’era un sacerdote che, durante la consacrazione, che per gli atei è il passaggi della messa durante il quale viene ricordato il passaggio dell’ultima cena durante il quale Cristo trasformò il pane nella sua carne e il vino nel suo sangue, seguite il racconto senza entrare nello specifico, non ho alcuna intenzione di lasciarmi andare a considerazioni teologiche o meno, c’era questo sacerdote che, durante la consacrazione, esattamente come gli atei di cui sopra, ha dubitato, si è cioè chiesto, più o meno, “ma come è possibile che questo pezzetto di ostia diventi il corpo di Cristo?, come recitato nella liturgia. Un dubbio legittimo, direi, che però è avvenuto in un momento particolare, la consacrazione, appunto, e a cui, stando alla Chiesa, ribadisco, questo è un racconto e come tale va letto, quel pezzetto di ostia, nelle mani del sacerdote, si è trasformato in carne viva, con conseguente ravvedimento da parte del prete e tutto quello che un fatto del genere può comportare, dai riscontri scientifici alla devozione. Quello che ricordo, sempre da qualche parte nella mia memoria infantile, è che anche in studi più recenti, la carne conservata a Lanciano risulta viva, nonostante dal miracolo eucaristico siano passati, a memoria, circa milletrecento anni.

Ma non è di Lanciano e di miracoli che stavo parlando, bensì di Casalbordino, e del suo santuario mariano. A questo santuario ha dedicato delle rime Gabriele D’Annunzio, ovviamente da queste parti celebrato come Il Vate, nell’opera Il trionfo della morte. So quindi che Casalbordino è vicina, e la cosa, non so come, sembra saperla anche Lucia, che ovviamente comincia quella strana forma di pressing tipica dei figli che vogliono ottenere qualcosa dai genitori, qualcosa giocato sullo sfinimento, senza neanche star troppo a sottilizzare, e che in genere porta a risultati certi, la capitolazione dei genitori e la vittoria schiacciante dei figli.

Così, mi sembra un 12 di agosto, il 12 agosto 2011, eccoci a Casalbordino, per ascoltare in piazza tale Annalisa che, mi ha spiegato Lucia, è arrivata seconda a Amici, dietro tal Virginio, andando però a diventare assai più famosa di lui, aggiunge. Il concetto di fama, è evidente, è relativo, ma diciamo che a distanza di dieci anni Annalisa è in effetti ancora lì, come del resto anche Virginio, solo in apparenza più appartato, essendosi lui ritagliato più il ruolo di autore, tra gli altri per la Pausini,

Il concerto di Annalisa è un successone, perché la cantante ligure canta in una piazza stracolma, piazza che ospita una specie di fiera locale. Quindi c’è tanta gente sotto il palco, prevalentemente giovani, ma ci sono anche tante persone sedute a tavoli spartani, da sagra, dove si può ascoltare mangiando e bevendo. Marina è incinta dei gemelli, quindi ha una pancia, al quinto mese, che sembra esattamente come quella di una donna che sta per partorire da un momento all’altro, per cui noi ci accomodiamo a un tavolo, anche perché Tommaso ha appena compiuto sei anni, e di portarlo in mezzo alla calca non ci sembra affatto il caso.

Figuratevi la scena, ci sono questi tavoli con anziani e famiglie che mangiano arrosticini accompagnati da calici di vino, calici un cazzo, il vino è servito in bicchieri di plastica, o panini con le salsicce piccanti e birra. Noi abbiamo cenato a casa, quindi ci limitiamo a ordinare qualche gelato, per i bambini e per me, e immagino birra per Marina e mia suocera. Cerchiamo un tavolo vuoto, ma ovviamente non ce ne sono. La presenza di una donna con una pancia gigantesca come la sua, però, compie il miracolo, così ecco che una comitiva di gente anziana, quasi tutte donne, ci fa posto al proprio tavolo, come impietositi dal vederci girare a vuoto.

Ci sediamo, e neanche il tempo di esserci seduti che Tommaso e Lucia si lamentano, perché da questa posizione laterale si vede poco, il palco è lontano e la gente che sta tra noi e esso copre la visuale. Armandoci di faccia come il culo li mettiamo in piedi sul tavolo, Tommaso, e sulla panca, Lucia, consapevoli che così le signore non vedranno un cazzo, ma altrettanto consapevoli che Amici non è certo programma per anziane signore di provincia. Nel mentre, va detto, tutti noi possiamo anche affondare le mani in enormi sacchetti pieni di lupini che le signore generosamente ci offrono.

Il concerto inizia e siamo tutti felici. Solo che nei tavoli davanti al nostro, a memoria ne abbiamo tre tra noi e il palco, altre famiglie praticano lo stesso nostro sport, fanno salire i bambini piccoli su tavoli e panche. Apriti cielo, le signore, le stesse signore che stanno nutrendo i nostri figli, sul tavolo, Tommaso, e sulla panca, Lucia a suon di lupini, iniziano a protestare in maniera vistosa contro le altre famiglie, ree di aver fatto salire, esattamente come noi, i loro figli su tavoli e panche. Ne esce una mezza zuffa, con noi, credo si possa serenamente parlare di una sorta di follia collettiva, che ci uniamo al coro delle anziane signore, coro di protesta. Annalisa, alle prime esperienze, porta a casa un grande concerto, per la cronaca, Lucia è felicissima. Io pure, ma per altri motivi. Certo, sentire questa giovane ragazza, che poi scoprirò essere arrivata al canto dopo aver preso la Laurea in Fisica, non esattamente un bruscolino, interpretare magistralmente Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina mi ha oggettivamente colpito, ma è la serata nell’insieme che mi sono goduto, dicessi altro mentirei. Io negli anni intervisterò più e più volte Annalisa, quella Annalisa lì, un po’ come Benjamin Button destinata a ringiovanire col passare del tempo, partita in maniera quasi classica, la cover di Mina, quel singolo martellante Diamante lei e luce lui, certo moderna, ma assai meno contemporanei di quanto non saranno i lavori degli ultimi tempi, ricercati con un lavoro certosino, cuciti addosso alla sua vocalità così importante, già evidente quella volta, ma sempre su livelli di qualità molto molto alti, Annalisa di cui ero e resto un grande ammiratore, non dico diventando suo amico, lei è ligure, e come la sua terra, il mare di fronte, le montagne alle spalle, risulta un po’ ostica, io marchigiano, stessa conformazione territoriale, pure, ma sicuramente con una buona sintonia. Insieme abbiamo sicuramente vissuto una grande giornata, quando grazie al mio impegno Annalisa ha incontrato Piero Cassano e Adelio Cogliati, due tra i più grandi autori di canzoni italiane di tutti i tempi. Sapere che di lì a poco Cogliati ci avrebbe lasciato fa sì che io culli quel ricordo come uno dei più belli della mia vita professionale, immagino sia così anche per lei. Non so se lei ricorda quella serata augustana a Casalbordino, io la ricordo talmente bene che mi sembra di sentire ancora il sapore amarognolo dei lupini in bocca.

Per altro, dalle mie parti c’è un modo di dire che, avendo io evocato i lupini, mi è tornato in mente. Recita così: “Credevi che era dolci i lupini”. Ora, a parte il marchiano errore grammaticale, in Ancona si tende a declinare al singolare buona parte delle frasi che richiederebbero il plurale, mi sembra evidente che il detto intenda palesare come a coltivare vane illusioni si finisca per sbatterci il muso. Cosa questo c’entri con quella serata a sentire Nali a Casalbordino mi sfugge, ma immagino qualcuno di voi saprà unire i puntini, come un redivivo Steve Jobs. In caso, non esitate, fatemelo sapere…