Sapevamo che ci sarebbe stato un Google Pixel 5a, che sarà spinto dal processore Snapdragon 765G, lo stesso da cui prende anima anche il predecessore Pixel 4a 5G. L’esistenza del dispositivo è stata confermata dal colosso di Mountain View, che ha provveduto a condividere una serie di fotografie scattate da vari modelli della linea Pixel per esibire le potenzialità dell’HDR+ con bracketing.

C’è un’immagine in particolare scattata da un non meglio identificato dispositivo, nei cui dati EXIF verrebbe citato esplicitamente il nome del Google Pixel 5a (che poi è stata rimossa, anche se era troppo tardi). La foto sembra essere stata scattata lo scorso ottobre, ad una risoluzione di 4032 x 3024 pixel da parte di un sensore presumibilmente da 12.2MP (un grandangolare tra l’altro, in quanto la lunghezza focale è di 16mm, con apertura f/2.2). Un’altra informazione che si è potuto carpire dallo scatto rimosso riguarda i modelli in cui verrà reso disponibile il Google Pixel 5a: non c’è distinzione tra le versioni, e, data la conferma del processore Snapdragon 765G, ci sembra chiaro che il supporto alle reti 5G di ultima generazione non è in discussione (resta da vedere se verrà o meno affiancato da una versione LTE).

Le indiscrezioni relative al prossimo googlefonino non mancano, cosa che ci lascia intuire che la sua presentazione non è poi così lontana (oltre a non esserci più dubbi sul fatto che il dispositivo verrà effettivamente lanciato). Magari lo state aspettando, e non avendo avuto finora notizie più concrete sulla sua prossima commercializzazione eravate indecisi sul da farsi (adesso non mancano le prove a testimonianza del fatto che esista sul serio). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.