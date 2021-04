La Compagnia del Cigno 2 torna in onda anche domenica prossima, il 2 maggio, con una nuova puntata in cui cercheremo di capire quali saranno le conseguenze delle bugie di Matteo. Lui e il maestro Marioni continuano ad essere al centro di una serie di macchinazioni e problemi legati proprio ai nuovi arrivati di questa stagione, ma come finirà per i due quando la fiction si avvierà verso la conclusione? Siamo ormai al giro di boa e proprio la puntata di oggi, 25 aprile, segnerà la metà del percorso dei ragazzi della Compagnia.

Ad andare in onda domenica prossima saranno gli episodi dal titolo Legami spezzati e In guerra e in amore in cui si continuerà a parlare proprio di Matteo e delle sue bugie perché tutto questo ha creato una vera e propria crepa nel gruppo e nella Compagnia nonostante l’intervento di Marioni. Il clima di fiducia e lealtà che si era faticosamente costruito nella prima stagione è stato spazzato via, come faranno i ragazzi adesso ad andare avanti?

Sofia deciderà di prendere in mano le redini della situazione ma il clima non cambia e Marioni e il suo ex amico sembra pronti allo scontro, cosa succederà a quel punto? Sembra che spetterà a Matteo provare a riunirli.

Prima della puntata del 2 maggio, La Compagnia del Cigno andrà in onda oggi, 25 aprile, in cui l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi offrendo loro una borsa di studio che dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria. Matteo, che si era tirato fuori dalla competizione per stare vicino a Sofia, rimette tutto in discussione dopo l’ingerenza di uno dei suoi maestri.

Ecco il promo della puntata:

Nel secondo episodio, invece, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi mentre Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara. Tutto cambia nella sera dell’esibizione con la direttrice americana, ma cosa?