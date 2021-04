Si torna a parlare di prospettive per la disponibilità PS5 in Italia ma ovunque nel mondo, grazie ad alcune dichiarazioni del presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. La situazione relativa alla grossa penuria di scorte per la console ovunque nel globo potrebbe cambiare o almeno si sta facendo di tutto per andare proprio verso questa direzione.

Ci siamo oramai abituati alle vendite spot di PS5 presso i principali rivenditori che, di volta in volta, possono accontentare solo un numero esiguo di persone. Lo stesso Jim Ryan ha parlato di come la pandemia Covid-19 abbia reso alquanto complessa la distribuzione della nuova console e dunque l’abbia fortemente limitata. In seconda battuta poi, sempre lo stesso referente ha parlato dell’ormai nota questione della penuria di semiconduttori utili per la catena di produzione. Proprio questa mancanza sta limitando ancora fortemente il numero di unità messe in vendita davvero in tutto il mondo.

Da dove nasce la speranza per la prossima maggiore disponibilità PS5? Jim Ryan ha parlato di nuovi accordi con i fornitori e della specifica richiesta di aumentare la produzione di componenti utili. Sembra insomma che qualcosa si stia muovendo nella giusta direzione. Proprio il presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment ha manifestato la speranza che entro la fine del 2021 le cose possano cambiare in meglio, con la maggiore presenza di scorte nei negozi fisici ma soprattutto online. Inutile dire che gli occhi sono tutti puntati sul prossimo periodo di grande shopping pre-natalizio, almeno a partire da novembre.

In attesa di avere notizie più certe in merito alla strategia produttiva per la console Sony, segnaliamo come sulle nostre pagine non mancheranno i consueti aggiornamenti sugli slot di vendite per la PS5 presso i principali rivenditori nostrani, GameStop ma anche Mediaworld non appena disponibili.