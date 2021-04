Ormai è ufficiale che La Casa di Carta si concluderà entro l’anno con l’uscita di 10 nuovi episodi. La quinta stagione, l’epilogo della saga dei rapinatori di Alex Pina, è ancora in produzione, ma le riprese sono quasi terminate e tra pochi mesi potrebbe iniziare la campagna di marketing per promuoverne l’uscita.

L’ennesimo indizio che le riprese de La Casa di Carta sono quasi al capolinea è arrivato dal set. Dopo che l’attore Pedro Alonso ha pubblicato sui social un messaggio enigmatico da molti hanno interpretato come l’addio del suo personaggio, Berlino, è arrivato quello di Miguel Herran, interprete del giovane hacker Rio. Proprio dalla trama della cattura del ragazzo era nata la terza stagione della serie, la prima prodotta da Netflix: un evento che ha innescato la miccia per il secondo colpo del Professore e della sua banda, quello alla Banca Centrale di Spagna.

Miguel Herran ha evidentemente terminato di girare le sue scene de La Casa di Carta 5 e svestito i panni del suo personaggio: “Rio … È stato un viaggio incredibile con te … Oggi abbiamo chiuso una tappa insieme … E posso solo dirti due cose … Grazie e ti amo!” ha scritto l’attore di Malaga sul suo profilo Instagram, un canale seguito da oltre 13 milioni di persone. L’attore potrà ora dedicarsi ad altri progetti, tra cui potrebbe esserci la serie spin-off del film Hasta el Cielo, prodotta da Netflix.

Chi invece è ancora alle prese con gli ultimi ciak è Alvaro Morte, interprete del Professore, che evidentemente ha più scene di ogni altro in questo finale preannunciato dallo showrunner Alex Pina come “epico e brutale“. Anche l’attore ha altri progetti in vista dopo la fine della serie Netflix, di cui l’ultimo annunciato in ordine di tempo è la serie Amazon sul giro del mondo di Ferdinando Magellano, Boundless.

Proprio per realizzare un finale all’altezza della popolarità della serie ogni episodio de La Casa di Carta 5 ha impiegato diverse settimane ad essere girato, in certi casi più di un mese. Ad ogni modo Netflix ha confermato che la stagione finale uscirà nell’ultimo trimestre dell’anno, ovvero tra ottobre e dicembre.