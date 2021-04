Il nuovo iPhone 12 viola su Amazon è non solo già disponibile ma pure già scontato. La nuova variante presentata solo martedì scorso nel primo evento Apple 2021 della primavera è acquistabile dunque a condizioni economiche favorevoli, per la gioia di chi punta alla nuance davvero particolare ed pure elegante.

Sul noto e-commerce, si parte dalla promozione che investe l’iPhone 12 “Purple” nella sua versione da 64 GB. Il costo di listino del modello è pari a 939 euro ma ora l’unità giunge a costare invece solo 779 euro con uno sconto complessivo di ben 150 euro. L’esemplare nuovo di zecca è in pre-ordine mentre la data di uscita effettiva sarà quella del 30 aprile.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - viola Velocità 5G

Anche i modelli di iPhone 12 viola su su Amazon sia da 128 GB che da 256 GB sono già scontati. Per acquistare le prima soluzione serviranno 849 euro anziché 889 euro, mentre per il secondo device con più memoria la spesa da tenere in conto sarà di 1049 euro anziché 1099 euro.

Non c’è solo l’iPhone 12 viola su Amazon in sconto ma anche il suo fratello minore iPhone 12 Mini, sempre nella colorazione purple. La variante da 64 GB è a disposizione a 769 euro, quella da 128 GB a 829 euro e ancora la soluzione da 256 GB a 939 euro. Anche in questo secondo caso la data di lancio commerciale effettiva dei dispositivi è quella del 30 aprile. Chi punterà ad uno dei prodotti fin qui elencati potrà dunque provvedere al pre-ordine alle condizioni vantaggiose e poi attendere che il pacco giunga a destinazione.

Le condizioni di vendita di Amazon sono senz’altro interessanti, almeno se paragonate a quelle dello store ufficiale Apple dove ognuna della varianti di iPhone 12 viola fun qui prese in esame è proposta al suo costo di listino. L’occasione è dunque ghiotta per chi punta alla nuance appena lanciata ma che ha fatto breccia in numerosi fan Apple dall’ultimo evento ufficiale.

