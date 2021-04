Al giorno d’oggi riuscire a gestire una vita frenetica con l’aggiunta di esercizi quotidiani può diventare davvero complicato. A tal proposito urge la necessità di uno smartwatch in grado di gestire l’attività sportiva e da tenere a portata di polso nell’arco dell’intera giornata. Ecco che in questi giorni Suunto, un’azienda finlandese conosciuta principalmente per orologi da polso, ha presentato ufficialmente il modello Suunto 7 Titanium, una versione che riesce ad abbinare l’esperienza versatile del brand negli sport, l’analisi minuziosa di sonno e salute, le mappe all’aperto offline gratuite con navigazione e le favorevoli funzionalità offerte da Wear OS by Google.​ Vediamo insieme le specifiche tecniche del wearable.

Il nuovo Suunto 7 Titanium sfoggia una ghiera in titanio grado 5, antiurto, impermeabile e a prova di sporco. L’indossabile funziona sotto la pioggia, nel fango e nella neve, ed è dotato di tasti fisici per poter essere utilizzato anche con i guanti. Il suo touchscreen ad alta risoluzione è molto luminoso e protetto dal vetro antigraffio Gorilla Glass. Presenta una cassa in poliammide rinforzata con fibra di vetro ed un cinturino in tessuto di microfibra. Il suo design è tipicamente premium, con un display AMOLED con risoluzione di 454 x 454 pixel. Oltre al robusto telaio, l’orologio può fare affidamento su diverse novità software alquanto interessanti: questo modello, infatti, offre all’utente dati ed un’analisi dettagliata del sonno (grazie all’introduzione di tre nuovi moduli per monitorare le varie fasi di riposo), in aggiunta a 70 modalità sportive e ad una navigazione passo-passo di Komoot, in grado di fornire avvisi così da non sbagliare strada.

Stando ai commenti di Heikki Norta, presidente di Suunto, l’azienda finlandese ritiene che lo sviluppo di sane abitudini di riposo sia necessario per ottenere buone prestazioni atletiche e per un buon recupero. Inoltre, appaiono anche necessarie a mantenere in modo costante i livelli giornalieri di energia ed a favorire cicli del sonno costanti a lungo termine. Suunto 7 Titanium è disponibile al prezzo di 479 euro nelle principali catene di negozi di elettronica come MediaWorld, e nelle colorazioni Matte Black Titanium e Stone Grey Titanium.