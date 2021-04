Rullo di tamburi per l’ormai imminente diretta Oscar 2021: lo streaming dell’evento più atteso degli amanti del cinema è assicurato attraverso diversi canali. Dunque anche senza avere a disposizione un televisore, sarà possibile godersi la cerimonia in questa edizione ancora contrassegnata dalla pandemia Covid-19.

Dopo aver dettagliato molti particolari relativi proprio all’evento di scena nella prossima notte tra domenica e lunedì, ecco quali sono le coordinate esatte per non perdersi alcuna premiazione della preziosa statuetta. L’orario per sintonizzarsi per la cerimonia vera è proprio è quello delle 00:15. La trasmissione avverrà in Italia grazie Sky Cinema Oscar sul canale 303 di Sky. Per chi vorrà dunque provvedere alla visione della diretta Oscar 2021 in streaming, il primo strumento utile sarà Sky Go, selezionando dal proprio computer, smartphone o anche tablet, per la visione del live della rete dedicata proprio all’evento. Naturalmente, lo stesso tipo di contenuto sarà fruibile anche dalla piattaforma Now. Quest’ultima sarà a portata di mano da telefono, tablet, computer e ancora anche attraverso la nuova app pensata per la Fire TV Stick Amazon.

Le soluzioni fin qui proposte sono pensate per gli abbonati Sky. Quest’anno la cerimonia sarà però a disposizione anche di chi non ha l’accesso ala piattaforma: la diretta Oscar 2021 sarà messa a disposizione anche da TV8. Lo streaming del canale in chiaro sarà raggiungibile da questo indirizzo e dunque proprio tutti potranno beneficiare dell’evento, sempre da 15 minuti dopo la mezzanotte del 26 aprile.

Per ulteriore informazione, va detto che l’evento commentato da Sky Italia sarà condotto da Francesco Castelnuovo con gli interventi di Gianni Canova e Denise Negri. Tra gli ospiti della diretta ci sarà anche Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Lillo e ancora Ildo Damiano. Durante la diretta Oscar 2021 anche in streaming, ci sarà pure spazio per un’intervista alla cantante Laura Pausini che, come è noto a tutti, concorre per una statuetta nella categoria di Miglior colonna sonora.