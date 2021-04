Ben Barnes è il Generale Kirigan in Tenebre e Ossa, la serie Netflix tratta dai romanzi fantasy di Leigh Bardugo. Nato a Londra il 20 agosto 1981, l’attore britannico è apparso in diversi film e programmi televisivi degni di nota, soprattutto di genere letterario.

Appassionato di recitazione fin da piccolo, Ben Barnes inizia a lavorare a teatro da adolescente presso il National Youth Music Theatre, dove condivide le scene, tra gli altri, con Jude Law. Il suo primo ruolo da professionista è nell’adattamento musicale di Piccoli Gangsters.

Il debutto in televisione avviene nel 2006 in un episodio della serie Doctors, al cinema l’anno seguente, ottenendo la parte del giovane Dunstan nel film del 2007 Stardust. Comincia a farsi notare interpretando il principe Caspian nei due film de Le cronache di Narnia (Il principe Caspian e Il viaggio del veliero); per prepararsi al ruolo, Ben Barnes rompe il contratto con il National Theathre perché deve trascorrere due mesi in Nuova Zelanda a praticare equitazione.

Nella primavera 2008, terminate le riprese di Un matrimonio all’inglese, ottiene il suo primo ruolo da protagonista nel film Dorian Gray, liberamente tratto dal classico di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray. Seguono: Locked In (2010), Killing Bono (2011), The Words (2012), Big Wedding (2013), Jackie & Ryan (2014) e Il settimo figlio (2015), adattamento cinematografico del romanzo fantasy L’apprendista del mago.

Negli ultimi anni, Ben Barnes si è dedicato al piccolo schermo. Nel 2015 è stato protagonista della miniserie Sons of Liberty – Ribelli per la libertà, incentrata sulla storia di un gruppo di giovani patrioti che hanno cambiato il corso della storia contribuendo a fare dell’America una nazione. Nel 2016 entra a far parte del cast di Westworld, serie sci-fi di HBO, dove ha ricoperto il ruolo di Logan Delos nelle prime due stagioni. Per il ruolo viene nominato al SAG Award per il miglior cast in una serie drammatica.

L’anno successivo, Ben Barnes interpreta Billy Russo in The Punisher, serie Marvel pubblicata su Netflix dal 2017 al 2019, spin-off di Daredevil, e incentrata sul personaggio di Frank Castle.

Dal 2021 è il volto del Generale Kirigan, ovvero l’Oscuro, nella serie Netflix Tenebre e Ossa.