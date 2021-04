Finora era stato l’unico a dimostrarsi riottoso all’idea di un revival di Felicity, ma Scott Foley sembra aver cambiato idea: a quasi vent’anni dalla fine della serie, terminata nel 2002 con la quarta stagione, l’attore di Scandal e Grey’s Anatomy apre all’ipotesi di una rivisitazione del life drama che lo ha visto protagonista al fianco di Keri Russell e Scott Speedman.

L’idea di un revival di Felicity era balenata a molti in questi anni, ma la serie creata da JJ Abrams e Matt Reeves aveva un limite: raccontava la vita dei protagonisti negli anni dell’università a New York, tra sogni da inseguire e aspettative familiari da soddisfare, dunque sarebbe molto difficile riportare un cast ormai adulto negli stessi ruoli.

Ed era proprio questo il motivo per cui Foley era riottoso all’idea di un revival di Felicity, come ha spiegato a ETonline: “Era uno spettacolo così specifico perché trattava di un momento specifico nella vita di quei personaggi. Matricole al college fino alla laurea“. Ora però pensa che si possa realizzare un progetto nuovo: a fargli cambiare opinione è stata una reunion del cast per il 20° anniversario dal debutto della serie ospitata dall’ATX Festival nel 2018.

Un revival di Felicity potrebbe essere pensato con una trama specifica, come una reunion di vecchi compagni di università che si ritrovano dopo essere stati a lungo distanti. L’idea è stata avanzata durante quell’evento e a Foley è parsa promettente: “Alcuni anni fa il cast si è riunito per una tavola rotonda in occasione del suo ventesimo anniversario. Stare insieme a loro, essere di nuovo sul palco mi ha fatto cambiare idea. Mi mancava lavorare con loro e gli avrei dato un’altra possibilità“.

Al momento non ci sono progetti in ballo ma chissà che un revival di Felicity non possa davvero trovare il suo spazio tra tanti ritorni di titoli storici in tv.