Tutto stava filando liscio fino a quando poco fa non ci siamo sintonizzati su Italia1 scoprendo che The Flash 6 non va in onda. In realtà la notizia era risaputa visto che proprio oggi pomeriggio la rete giovane di casa Mediaset ospiterà il Campionato delle monoposto elettriche di Formula E. L’appuntamento è fissato proprio nel primo pomeriggio con i primi collegamenti dai box e dalla pista, e continuerà per tutto il pomeriggio con la gara fino alle 16.30 circa quando poi lascerà il posto ad un vecchio film in replica. Perché non fare The Flash 6 a quell’ora?

La domanda è destinata a rimanere senza risposta visto che The Flash 6 non va in onda oggi, 24 aprile, ma questo non sarà l’unico stop a cui la serie è destinata visto che succederà lo stesso anche il prossimo 8 maggio, salvo cambiamenti.

L’appuntamento con The Flash 6 su Italia1 è fissato per sabato prossimo, 1 maggio, con gli episodi 10 e 11 dal titolo Maratona e L’amore è un campo di battaglia in cui Iris vuole pubblicare la notizia che la Black Hole con a capo Joseph Carver rapisce e sfrutta i metaumani.

Ecco il promo dei nuovi episodi:

Nei giorni che gravitano intorno a San Valentino, Barry è sconcertato dai comportamenti della falsa Iris, Eva McCulloch. Il momento della verità verrà a galla? Sembra proprio che le cose non si mettano bene e che la verità stia venendo a galla ma con quali risultati? Tutto è destinato a cambiare in fretta soprattutto alla luce del fatto che ci attende la seconda metà di stagione e, quindi, gli episodi più complicati tagliati poi sul più bello per via della pandemia in corso che ha fermato le riprese ad un passo dal finale.