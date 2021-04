Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3 non è detto sia esattamente come speriamo: in particolare, il colosso di Seul potrebbe, ancora una volta, trascurare la configurazione della fotocamera in favore di altre aree. Il device sarà dotato di tre sensori posteriori da 12MP, una cover-camera da 10MP ed un sensore dedicato ai selfie da 16MP, almeno secondo le nuove indiscrezioni trasmesse su Twitter. La fonte afferma che la fotocamera da 10MP disporrà di un sensore Sony IMX374, che è praticamente la stessa di quella utilizza sul Samsung Galaxy Fold e sul Galaxy Z Fold 2.

La fotocamera selfie da 16MP sarebbe basata sul sensore Sony IMX298, che ha debuttato nel 2015. Non sono stati rivelati dettagli per le altre fotocamere, ma possiamo supporre che si tratti della stessa configurazione tripla da 12MP utilizzata sul Galaxy Z Fold 2. Il modello attuale ha un obiettivo principale da 12MP con PDAF e OIS, un teleobiettivo da 12MO con zoom ottico 2x ed un ultra-grandangolare da 12MP. Per concludere, il Samsung Galaxy Z Fold 3 dovrebbe presentare la medesima configurazione della fotocamera del dispositivo corrente, tranne per il fatto che sostituirà uno dei sensori selfie con un modulo a risoluzione più elevata (sempre che le ultime informazioni siano corrette, cosa che appureremo più avanti, quando ci saranno più indiscrezioni a sostegno dell’ipotesi).

Se tutto dovesse essere confermato, sarebbe legittima la delusione degli utenti, che magari si aspettano un aggiornamento più consistente del comparto fotografico del Samsung Galaxy Z Fold 3. In ogni caso, nulla è scolpito nella pietra, ed il colosso di Seul potrebbe ancora sorprenderci con una diversa configurazione della fotocamera entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.