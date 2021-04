NCIS Los Angeles 13 ci sarà: con un po’ di ritardo, la CBS ha annunciato il rinnovo per la longeva serie crime, spin-off del veterano NCIS. Con questa conferma, la rete americano ha messo al sicuro i suoi cavalli di battaglia (tra i quali Blue Bloods, Magnum P.I., S.W.A.T. e Bull), che torneranno quindi nella prossima stagione televisiva.

In precedenza, la CBS aveva rinnovato The Equalizer (per la seconda stagione), FBI (per la quarta stagione ), FBI: Most Wanted (per la terza), Bob Hearts Abishola (per la terza), The Neighbourhood (per la quarta stagione) e Young Sheldon (per le stagioni. 5-7!). Cancellati invece NCIS: New Orleans, Mother e MacGyver.

Nonostante gli ascolti della dodicesima stagione siano in calo rispetto allo scorso anno, NCIS Los Angeles continua ad essere una conferma in casa CBS, che può contare sulla strategia di marketing: la serie è venduta all’estero e viene spesso replicata (anche in Italia).

Causa pandemia di Covid, che ha ritardato le riprese, la stagione 12 è iniziata l’8 novembre 2020 negli Stati Uniti e si concluderà il 23 maggio 2021. L’attuale situazione sanitaria ha anche costretto la produzione a ridurre il numero di episodi, che sono passati da 24 a 18.

Mentre negli USA attenderanno NCIS Los Angeles 13 in autunno (o almeno si spera), in Italia la dodicesima stagione è ancora inedita, ma in dirittura d’arrivo. Stando ai palinsesti, il nuovo ciclo di episodi debutterà il 22 agosto su Rai2, in coppia con NCIS New Orleans (il quale ripartirà la messa in onda da dove si era interrotto, vale a dire dall’episodio 6×09). L’appuntamento si rinnoverà ogni domenica in prima serata.

Il cast della serie è composto da Chris O’Donnell nel ruolo di Grisha “G.” Callen, NCIS Senior Field Agent e Special Agent In Charge (SAC) del team; LL Cool J as Sam Hanna, NCIS Senior Field Agent, Secondo in Commando; Daniela Ruah è l’agente speciale Kensi Blye; Eric Christian Olsen è l’agente speciale Marty Deeks; Barrett Foa è Eric Beale, NCIS Senior Technical Operator; Renée Felice Smith è Nell Jones, NCIS Special Agent and Intelligence Analyst; Medalion Rahimi è l’agente speciale Fatima Namazi; Caleb Castille è l’agente speciale Devin Roundtree; e Linda Hunt nel ruolo di Henrietta Lange, NCIS Supervisory Special Agent (SSA) and Operations Manager.