A poche ore dalla tragica notizia della sua scomparsa ricordiamo l’ultima apparizione di Milva. La Pantera di Goro aveva abbandonato le scene dal 2013 per l’aggravarsi della sua malattia. La cantante aveva rilasciato la sua ultima intervista televisiva a L’Arena di Massimo Giletti il 31 ottobre 2010 per poi confessarsi al Corriere Della Sera nel luglio 2019 per l’ultima intervista in assoluto, in occasione dei suoi 80 anni.

L’ultima apparizione di Milva

L’ultima apparizione di Milva nel mondo dello spettacolo, tuttavia, risale al 3 maggio 2020 in occasione del video ufficiale di Domani è Primavera di Dario Gay, un progetto all star che ha visto la partecipazione di Rita Pavone, Andrea Mirò, Manuela Villa, Marco Simone, Roberta Bonanno e Aida.

La Pantera di Goro, per l’occasione, non ha cantato e ha preferito lasciare un messaggio scritto che si può vedere negli ultimi fotogrammi del video. Il progetto è nato per mandare un segnale di positività a tutti gli italiani a pochi mesi dall’esplosione della pandemia del Covid-19. Milva è apparsa inquadrata di spalle, con i suoi capelli rossi in primo piano e le sue mani. Su un foglio ha lasciato un messaggio di speranza.

Il messaggio per la pandemia

“Cari amici, andrà tutto bene”, è la scritta che suggella l’ultima apparizione di Milva che aggiunge anche la sua personale firma: “Vostra Milva”. I suoi occhi non si vedono e nemmeno si può sentire la sua voce, ma la Pantera di Goro è lì, in forze per lanciare un ultimo grido di speranza al mondo che si ritrova dentro la morsa feroce del panico per un virus che ha messo in ginocchio l’intera popolazione.

Di seguito il video di Domani è Primavera di Dario Gay, l’ultima apparizione di Milva per il mondo dello spettacolo per incoraggiare gli italiani e non solo a tenere duro e non farsi divorare dalla paura.