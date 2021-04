Sono ancora incerte le notizie intorno ai Huawei P50 di cui non si conosce ancora la data di lancio ufficiale. Quest’ultima dovrebbe essere davvero prossima per una presentazione che si terrà nel mese di maggio. Nell’attesa dell’ufficialità del prossimo keynote del produttore, ecco che spuntano nuovi dettagli sui top di gamma, grazie all’autorevole leaker Teme abbastanza noto per le sue anticipazioni hi-tech sul brand cinese. Il leak odierno riguarda le dimensioni e la tipologia dei display per le future ammiraglie.

Come scritto anche nel tweet al termine di questo articolo, sembrerebbe proprio che il prossimo Huawei P50 avrà le seguenti misure: 156x74x8.3mm. La diagonale dello schermo sarà pari a 6.3 pollici e lo stesso pannello sarà dritto e non curvo. Al contrario, il modello Huawei P50 Pro beneficerà di uno schermo curvo appunto, anche di dimensioni maggiori, ossia di 6.7 pollici. Le dimensioni dell’esemplare dovrebbero essere uguali a 159x73x8.6, 6.7 mm.

Ogni dettaglio appena fornito dovrà di certo essere confermato nel breve periodo con il lancio di tutta la serie Huawei P50, ormai dietro l’angolo. Oltre alle ultime anticipazioni, sembrerebbe proprio data per scontata la particolare attenzione al comparto fotocamera sui prossimi modelli. In particolar modo, sulle doppie fotocamere posteriori circolari, i device dovrebbero essere dotati dell’esclusivo sensore IMX800 personalizzato di Sony, ossia l’ultima soluzione più avanzata del produttore.

In ultima battuta, va ricordato come dovrebbero essere non due ma ben tre le versioni di Huawei P50 in arrivo, ossia il modello Huawei P50 , P50 Pro e P50 Pro +. Ognuno dei tre esemplari potrebbe essere equipaggiato rispettivamente con processori diversi ossia Kirin 9000L, Kirin 9000E e Kirin 9000 per un diverso posizionamento del mercato e naturalmente anche un prezzo differenziato. Lato software, la nuova serie dovrebbe naturalmente avere già a bordo la soluzione software proprietaria Harmony OS al posto di Android, almeno per le varianti vendute in Cina.