Credo che solo Jovanotti possa vantare un cambiamento di percezione nell’opinione pubblica vagamente paragonabile a quello di Milva, scomparsa oggi all’età di ottantuno anni. Non mi viene in mente nessun altro, come lei, capace di cambiare così tanto impatto sul pubblico da passare dall’essere una cantante popolare all’essere una interprete sofisticata, complessa, colta. Citare Jovanotti potrebbe sembrare fuoriluogo, ma del resto mi serviva mettere una pietra di paragone, lui che è passato dall’essere quello di Gimme five all’autore stimato e riconosciuto, amico di Fernanda Pivano e comunque credibile nel parlare di argomenti seri, ricordiamocelo al G8 di Genova seduto di fronte ai grandi della Terra.

Non è però di Lorenzo che voglio parlarvi oggi, ma di Milva.

Una artista che ha partecipato a un numero incredibile di Festival di Sanremo, nove di fila negli anni Sessanta, quando era ancora la Pantera di Goro, ai tempi si usava dare quel tipo di nomignoli da bestiario musicale alle interpreti, c’erano anche la Tigre di Cremona, Mina, L’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, e L’Usignolo di Cavriago, Orietta Berti. Una interprete dotata di una bellissima voce, già allora, portata a cantare canzoni perfettamente in linea con la nostra tradizione popolare, musica da balera, come anche da tradizione della sua terra, ben presto dimostrerà di essere personaggio duttile e multiforme. Da una parte le collaborazioni con Franco Battiato e Giusto Pio, dall’altro l’incontro con Giorgio Strehler, professionale e sentimentale, il suo divenire interprete assoluta di Brecht, ma anche l’innamoramento per i suoni d’Argentina, con Piazzolla, per la Francia, credo sia la voce italiana più legata alla Milord di Edith Piaf, per la Grecia, con la collaborazione con Mikis Theodorakis, le collaborazioni classiche, come quelle con Luciano Berio, un continuo alzare l’asticella dell’interesse verso la cultura alta, lei che aveva scelto come medium la musica, il più immediato e anche il più facile da decodificare.

È morta dopo anni di malattia, in quel limbo di abbandono in cui da noi si è soliti precipitare da morti, l’irriconoscenza e lo scarso affetto per chi ha segnato il nostro passato sono tratti distintivi del nostro popolo, al punto che andrebbe riscritto il noto inciso “nessuno è profeta in patria” in un ancor più ispido “nessuno è profeta a lungo”.

Lei, rossa di capelli e d’animo, piuttosto nota la sua fede politica, il suo farsi a lungo cantrice di certe istanze un tempo proprie della sinistra, se ne va alla vigilia di un 25 aprile molto discusso, i coprifuoco, le restrizioni, un senso di fastidio crescente, un tratto, quello dei capelli da strega, non secondario nell’immaginario di una donna forte, fortissima, capace di prendere in pugno una carriera già ben più che avviata e portarla altrove, passare dal ruolo di chi canta la Filanda a quello di intellettuale riconosciuta in tutto il mondo come tale, ben prima che il mondo diventasse questo posto piccolo e iperconnesso che conosciamo oggi, non deve essere affatto stato facile.

Ricordo che quando nel 1990, lei cinquantenne, partecipò al Festival della Canzone Italiana con la canzone Sono felice, scritta per lei da un ispirato Ron, non la capii. Avevo vent’anni, ci sta. Ma vedere questa signora, a vederla sembrava una signora, coi suoi cinquant’anni, non come oggi vedremmo una Giorgia, per dire, lei, Milva, lì con una cofana di capelli rossi in grado di reggere alla legge di gravità, quando si inchinava rimanevano giù, immobili, lì a interpretare una canzone che parlava di felicità mentre era evidente che era la tristezza a attraversarla da parte a parte, con una credibilità e alterigia fuori dal comune, se vi cercate il video, sul tubo, vedrete come prima della sua interpretazione Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci dovettero intimare al pubblico di fare silenzio, per creare l’atmosfera adatta all’occasione, figuriamoci se lo facessero oggi, qualcosa di davvero inusuale. Del resto, sempre cercando sul tubo, sono incappato in un video ancora più sorprendente, quasi scioccante. Ci sono lei, Milva, e un altrettanto giovane Franco Battiato, il video è del 1982, mi sembra di ricordare, che in una televisione tedesca eseguono Chan-son Egocentrique, brano che in Italia sarebbe stato cantato da Alice e dal cantautore siciliano, autore del brano insieme a Francesco Messina, di lì a poco marito di Alice stessa. Nel presentare il brano, in tedesco, Milva dimostra una glamourness moderna, sbarazzina, che noi italiani difficilmente le potremmo riconoscere, nel passaggio sarnemese di cui parlavo prima, otto anni dopo, sembra che Milva sia posseduta da un alieno tanto appare distante dalla ragazza col basco che interpreta quel brano così anomalo e straniante, intriso com’è di filosofie orientali e riferimenti poco comprensibili ai più.

Del resto, nel repertorio per così dire adulto di Milva, quello cioè successivo al suo incontro con Strehler e al suo passaggio quasi violento da cantante popolare a interprete colta e dotta di brani alti, il suo pezzo più noto, quello che di colpo ha invaso i social di tutti, compresi, ovviamente, quelli di chi neanche aveva ben in mente chi fosse Milva, finché non è uscita la notizia della sua morte, questi nostri giorni malsani vanno così, è Alexander Platz, scritta sempre da Battiato, Battiato anche alla produzione di tre album capolavoro, Milva e dintorni, del 1981, anno in cui il cantautore siciliano vinceva il Festival come autore di Per Elisa, con Alice, e dava alle stampe La voce del padrone, diventando una popstar assoluta (e stranissima), Svegliando l’amante che dorme, del 1989, trainato in vetta alle classifiche da un’altra canzone battiatesca, Una storia inventata, e poi Non conosco nessun patrizio, del 2010, lavoro cui parteciperanno anche Sgalambro, a lungo sodale del nostro, Giusto Pio e Juri Camisasca e che ne segnerà la fine, da un punto di vista meramente discografico.

Un brano molto intenso, Alexander Platz, berlinese nell’incedere cupo e epico al tempo stesso, melodrammatico di una melodrammaticità da film della Cavani, la desolazione di un luogo che oggi appare del tutto diverso da come doveva essere prima della caduta del Muro.

Pensare a quei nomi, il suo, indubbiamente, da tempo immemore fuori dalle scene per una malattia invalidante, come fuori dalle scene è ormai da tempo Franco Battiato, Alice, che vive in Friuli-Venezia Giulia, appartata, Camisasca, Giusto Pio, Francesco Messina, evoca un periodo incredibile della nostra canzone, intrisa di riferimenti alti, ma incredibilmente pop.

Milva poteva anche apparire affettata, con quella sorta di birignao nel parlare, quella gestualità da teatrante, ma è stata senza alcuna ombra di dubbio una delle nostre artiste più importanti. Sicuramente, per lo stupore che il suo cambiare continuamente pelle ha indotto nel suo pubblico e nel pubblico generalista, ben più importante di una Mina, destinata sempre e comunque a rimanere nell’alveo sicuro delle canzonette.

Tanto è stata curiosa, nella vita privata, e di conseguenza in quella artistica, da essere difficilmente raccontabile in poche battute, a guardare la sua storia verrebbe da pensare a più vite vissute, a volte anche contemporaneamente, le sue incursioni a Sanremo anche dopo essere passata a essere identificata come interprete teatrale riconosciuta da quel mondo decisamente poco incline a riconoscere i talenti di chi vi si affaccia da fuori, dimostra comunque una volontà di rimanere a contatto anche con chi, per cultura personale o magari semplicemente svogliatezza, non era poi così interessata a seguirla fuori dalla scatola della televisione.

La notizia della sua morte non ci coglie impreparati. Certo, non sapevamo che fosse peggiorata, e un post uscito qualche tempo fa che ci raccontava del suo essersi vaccinata, per altro parlandone in prima persona, consapevoli tutti che non fosse nei fatti possibile un suo dirci chiaramente le cose, proprio a causa dell’Alzheimer, diamo alle malattie i nomi giusti, ci aveva infatti indotto a pensare che le cose procedessero serenamente, ma nei fatti sono anni che Milva è sparita dalle nostre vite, se non per quel che ci ha lasciato.

Sapere che anni fa, non fosse stato per l’iniziativa di Massimiliano Longo, direttore di All Music Italia, e poi, in seconda battuta, di Cristiano Malgioglio, a ricordarla al Festival targato Carlo Conti, se ne sarebbe persa memoria, paese ingrato che è quando vuole l’Italia, potrebbe indurre un lettore distratto a pensare che in fondo la sua figura non fosse poi così centrale, ma nei fatti con la scomparsa di Milva davvero si perde un pezzo fondamentale della nostra storia culturale più recente.

Star qui ora a azzardare uno di quei discorsi da boomer che vogliono il tempo non concedere più le stesse opportunità di emancipazione e di crescita che hanno avuto proprio in Milva una testimonial perfetta lascerebbe probabilmente il tempo che trova, ma è un fatto che trovare artisti, nel senso letterale e rinascimentale della parola, che abbiano fatto della ricerca e poi dell’interpretazione, quindi del viaggio, il senso della propria vita e della propria carriera è qualcosa che non può e non deve essere dimenticato. Manteniamo quindi alta la memoria di Milva, artista rinascimentale piombata come un alieno sul nostro Novecento.