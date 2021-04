I libri di Tenebre e Ossa sono un successo letterario in tutto il mondo. Dalla saga fantasy di Leigh Bardugo è stata realizzata la serie Netflix omonima, che ha debuttato sulla piattaforma venerdì 23 aprile (qui la nostra recensione).

Tenebre e Ossa è ambientata nel Grishaverse, un universo fantastico intriso di magia. La protagonista è Alina Starkov, una giovane orfana soldatessa che sprigiona un potere immenso in grado di poter salvare il suo paese, dilaniato dalla guerra e su cui incombe la minaccia della Faglia D’ombra.

I libri di Tenebre e Ossa sono in totale 7, suddivisi in una trilogia e due duologie. L’ordine in cui leggerli sarebbe quello cronologico, ovvero secondo la data d’uscita, anche se le storie raccontate sono comunque ambientate nello stesso universo.

La trilogia Grisha è composta da: Tenebre e Ossa (uscito nel 2012, pubblicato anche col titolo di Tenebre e Ghiaccio, in Italia arrivato nel 2020); Assedio e tempesta (2013, in Italia nel 2021); e Rovina e ascesa (2014, 2021 in Italia). La trama è principalmente concentrata sul personaggio di Alina Starkov. La serie tv è in parte tratta dal primo libro della trilogia.

Segue poi la Duologia di Sei Corvi composta da: Sei di Corvi (2015, in Italia pubblicato nel 2019), e Il regno corrotto (2016, in Italia nel 2019). La storia segue le vicende di Kaz Brekker, famigerato ladro conosciuto come “Manisporche”, a cui viene affidata la missione di liberare lo scienziato Bo Yul-Bayur dalla leggendaria e inespugnabile Corte di Ghiaccio. Nella duologia appaiono anche i personaggi di Inej, Jesper, Nina e Matthias, che ritroviamo nella serie Netflix. Parte della prima stagione è infatti tratta anche dal primo libro della duologia.

Infine, c’è la Duologia di Nikolai, ancora inedita in Italia, e composta dai seguenti libri: King of Scars (2019) e Rule of Wolves (2021). Come indica il titolo, questa saga è incentrata sul personaggio di Nikolai Lantsov, ex re di Rafva, le cui vicende si intrecciano con quelle di Alina e Mal (e quindi della trilogia Grisha).