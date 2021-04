Il campionato di Serie A sta giungendo al termine: mancano solo sei giornate alla fine e già negli ultimi giorni si sta iniziando a parlare di calciomercato. Per quanto riguarda il Napoli, in vista della prossima stagione, quasi sicuramente mister Gennaro Gattuso andrà via e al suo posto il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe inserire un allenatore con maggiore esperienza. Stando a quanto riporta l’edizione giornaliera del ‘Corriere del Mezzogiorno’, malgrado i rapporti tra ADL e il tecnico ex Milan si sarebbero ricuciti, i contatti per il rinnovo sono rimasti fermi da metà gennaio (in seguito alla sconfitta di Verona per 3-1).

A questo punto, il patron azzurro si sta guardando intorno per la scelta della futura guida tecnica del Napoli. Sul taccuino sono segnati diversi nomi, alcuni molto allettanti come ad esempio quello di Massimiliano Allegri, il ritorno di Maurizio Sarri (ma pare che sia più vicino alla Roma o addirittura al Tottenham), Ivan Juric del Verona e Vincenzo Italiano dello Spezia (entrambi piacciono tanto al presidente per il loro stile di gioco veloce). Nelle ultime settimane si sarebbero intensificati i contatti con Luciano Spalletti (altro tecnico di esperienza che potrebbe fare bene alla piazza partenopea), contattato già da tempo da ADL.

Ora come ora, non è stata ancora presa alcuna decisione effettiva per la panchina del Napoli: De Laurentiis attende ed osserva il rendimento della squadra, oltre ad essere concentrato sulla battaglia finale per la conquista di un posto in Champions League, solo dopo farà le sue scelte. Certamente non c’è da escludere del tutto che un eccellente rush finale possa rivoluzionare i contesti, ovvero ricostruire i rapporti con Gattuso e continuare insieme nel prossimo futuro. Per adesso gli azzurri dovranno concentrarsi e dare il massimo per la conquista dell’Europa che conta. Mancano sei gare, sei finali al termine della stagione, a partire dalla prossima gara in programma lunedì 26 aprile contro il Torino.