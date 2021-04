Annalisa ad Amici di Maria De Filippi presenta il singolo sanremese, Dieci. Dopo l’esperienza sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, la cantante torna a casa, da Maria De Filippi, la prima persona che ha creduto in lei e che l’ha tenuta a battesimo nel talent show più seguito del momento.

Sono 9 i talenti rimasti in gara che si esibiranno stasera, tra cantanti e ballerini. 9 in tutto coloro che stanno proseguendo la corsa verso la puntata finale, sperando nel primo posto e nella vittoria dell’edizione.

In gara ci sono i cantanti Deddy, Sangiovanni, Aka7even, Raffaele e Tancredi e i ballerini Giulia, Alessandro, Samuele e Serena. Canto e ballo appaiono sproporzionati: nel canto c’è un concorrente in gara in più per un totale di 5. I concorrenti sono solo 4 nel ballo. Si potrebbe quindi ipotizzare di una eliminazione nella categoria del canto.

Sarà uno tra Raffaele e Tancredi a lasciare Amici di Maria De Filippi stasera? Lo scopriremo solo nel corso della puntata odierna. L’ospite musicale è quello già annunciato: Annalisa ad Amici presenta Dieci, il successo del Festival. Non sarà lei l’unico ospite della serata. L’intervento comico è infatti delegato a Nino Frassica, attore italiano.

A giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini, un trio di giurati composto dal ballerino Stefano De Martino, dal cantante Stash Fiordispino dei The Kolors e da Emanuele Filiberto. Direttore artistico del serale, dopo l’addio di Giuliano Peparini, è Stephane Jarny.

Per Amici di Maria De Filippi quello di stasera, sabato 24 aprile, è il sesto appuntamento con la fase serale, la seconda edizione che deve fare i conti con la pandemia da Covid-19. Mentre lo scorso anno la conduttrice è stata impossibilitata ad accogliere il pubblico in studio, quest’anno la scelta è stata quella di procedere con l’accoglimento di un pubblico ristretto e controllato con test anti-covid.