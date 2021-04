Achille Lauro a Felicissima Sera non si prende troppo sul serio. C’è da aspettarsi, infatti, che quando si entra nel mondo di Pio e Amedeo ogni lezione di stile deve essere accantonata a favore della gag e della sguaiatezza. Lauro De Marinis si è di nuovo messo in pista con la pubblicazione di Lauro, il nuovo album uscito il 16 aprile che lo ha riconfermato come fenomeno nazionale.

Da mesi Lauro è uno degli artisti più chiacchierati dopo un 2020 già intenso: quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo 2021 come super ospite, presentando 5 quadri ricchi di ospiti e mettendo in scena una performance art rock che ha dato un’ulteriore spinta alla sua notorietà.

Pio e Amedeo lo accolgono e lo fanno cantare ma Rolls Royce, il brano portato a Sanremo nel 2019, deve diventare Fiat Punto. Così Achille Lauro diventa la parodia di sé stesso. I conduttori e l’artista inscenano uno dei quadri di Sanremo, ma il monologo diventa un elenco all’italiana, dal reddito di cittadinanza allo stipendio da ritirare.

“L’operaio sogna la Punto, non la Rolls Royce”, spiega Amedeo, “abbassiamo le aspettative”. Così Achille si ritrova a cantare una nuova versione del suo brano con tanto di riferimenti all’italiano medio che fa la spesa all’Eurospin o all’MD, che si fa prestare i soldi per il Natale dall’amico o dallo zio, tutto questo perché “la gente qui conosce a malapena i quadri elettrici, non i tuoi quadri”.

La parodia di Achille Lauro a Felicissima Sera si conclude con il bacio in bocca a Pio D’Antini nel bel mezzo del balletto e del rock’n’roll. C’è anche il tempo per cantare Marilù, l’ultimo estratto da Lauro, e lo show è assicurato. Con Achille Lauro a Felicissima Sera il format di Pio e Amedeo si conferma nel target che stravolge l’identità degli ospiti, come nel caso di Claudio Baglioni che accoglie Francesco Totti con cori da stadio.