Il Realme 8 5G è stato appena presentato, nelle colorazioni Supersonic Black e Supersonic Blue. Il device integra uno schermo LCD FHD+ da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 90Hz e vetro Dragontrail, ed è spinto dal processore MediaTek Dimensity 700 5G, con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore principale Samsung GM1 da 48MP, un tiratore monocromatico e uno macro da 4MP. La fotocamera frontale ha un sensore da 16MP. Il Realme 8 5G è equipaggiato con una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica a 18W ed integra un lettore di impronte digitali lungo il versante laterale, oltre che il jack per le cuffie da 3.5mm.

Il software è gestito da Android 11 con personalizzazione Realme UI 2.0. Il Realme 8 5G potrà essere acquistato a partire dal 28 aprile sul mercato indiano tramite Flipkart ed alcuni dei grandi negozi di elettronica presenti nel territorio, al prezzo di circa 166 euro al cambio attuale, nel modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna (la versione con 8GB di RAM e 128GB di storage costerà circa 188 euro). L’arrivo in Europa del Realme 8 5G è previsto per il prossimo mese, a partire da 199 euro (il telefono dovrebbe arrivare anche in colorazione gialla con fotocamera da 108MP al prezzo di 199 euro nel modello con 6GB di RAM e 128GB di storage, ed a 221 euro nella variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna).

Un dispositivo di cui sentiremo molto parlare, e che, a nostro avviso, potrebbe piacere a molti utenti, soprattutto a quelli in cerca di un prodotto che abbia un ottimo rapporto qualità/prezzo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.