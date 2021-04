Ancora oggi, quando Zero degli Smashing Pumpkins, tuona dal palco una massa precisa di persone inizia a saltare, scandendo il ritmo insieme ai 4/4 di Jimmy Chamberlin. Il potere di questo brano è la pistolettata continua, dritta sul petto, esplosa dalla combinazione dei riff di ogni strumento. Tutto aperto e arieggiato, ma claustrofobico nel contempo. Il mondo grottesco e folle di Billy Corgan è riversato senza veli in quel capolavoro di Mellon Collie And The Infinite Sadness. Marcio e ipnotico, ora degno di un pogo e ora degno di un disagio adolescenziale, ora strappalacrime e ora malinconico.

Zero degli Smashing Pumpkins esce come singolo il 23 aprile 1995. Mentre il grunge di Seattle implode, mentre l’hardcore melodico è massa. Ecco Billy Corgan e James Iha, dunque, che snocciolano un riff di chitarra che è una scarica elettrica continua. D’Arcy Wretzky viaggia su una corda mentre Chamberlin, che è un chirurgo della batteria, sfoggia battute tanto semplici quanto audaci da creare tutto ciò che serve per un classico del rock che attinge dal metal – le schitarrate del ritornello, con quella nota in terza minore, sono molto glamour – per poi sporcare il tutto con il filtro dell’alternative.

Billy Corgan parla sostanzialmente di apatia, declinata nella sua dimensione più folle da trovare un chiaro riferimento al tarocco Il Matto contrassegnato, appunto, dal numero zero. Nel testo il protagonista non vede la propria immagine e ammette di non avere connessioni con se stesso, ma tuttavia: “La solitudine è pulizia”, dunque si perde nel suo mondo e lo protegge.

Il tutto viene tradotto in immagini dal geniale video di Yelena Yemchuk – allora compagna di Corgan – in cui la band intrattiene un salotto di persone in costume ed estasi. Gli Smashing Pumpkins ci mettono la figaggine, i freak presenti il veleno. Zero degli Smashing Pumpkins è il rock al servizio della follia, come solo Billy Corgan e soci sanno fare.