Ortica di Arisa è un’altra prova superata. A questo giro la cantante di Sincerità sblocca il livello del multilanguage e si cimenta nel napoletano per conferire ancora più poesia ad un racconto sullo strazio.

Come aveva già anticipato con l’annuncio, Ortica nasce da un ricordo dell’infanzia: la piccola Arisa era caduta in un cespuglio di ortiche e la sensazione di dolore provata in quel momento è ancora viva nei suoi ricordi. Oggi Rosalba riparte da quel ricordo per declinarlo in una storia d’amore.

L’amore brucia, ci dice Arisa, quando non c’è più. Per scrivere il nuovo singolo ha collaborato col produttore Adriano Pennino. Il risultato è un’opera elegante e intensa, con inserti elettronici dolcissimi e la voce di Rosalba Pippa che, ancora una volta, vince con il suo timbro vellutato e la sua dote naturale di intonazione.

Arisa è reduce della partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con Potevi Fare Di Più e nel suo nuovo percorso, per il momento, non è previsto un album. Rosalba tiene a precisare che nel corso del 2021 pubblicherà una serie di singoli che, a seconda delle circostanze, “potrebbero” diventare un album.

Recentemente Arisa si è ritrovata sotto i riflettori del gossip per la sua relazione con Andrea Di Carlo, ma niente ha scalfito la sua passione per la musica: Ortica è l’ennesimo ticket vincente della sua carriera, una prima prova in lingua napoletana che dimostra che qualsiasi cosa tocchi con la sua voce si trasforma in oro.

Ortica di Arisa è una poesia convertita in musica, lo spazio vuoto lasciato da una persona uscita dalla nostra vita dopo la fine di un amore, quando tutto si trasforma in assenza e ricordi strazianti: poesia, sì, perché non si tratta soltanto di rime e metafore dal momento che la dolcezza e la trascendenza sono presenti anche in ogni nota dell’arrangiamento.

Ortica di Arisa – Testo