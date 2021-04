Essere Umano di Ligabue ha un grande riff che apre le danze. C’è tanto delle vecchie produzioni, e non a caso 7 (2020) nasce dal momento che il cantautore di Correggio ha rispolverato vecchi appunti per riformularli e trasformarli in nuovi inediti.

Essere Umano di Ligabue è forte di un ritmo in cui le chitarre si pavoneggiano come strida sincopate, caldeggiate da una combinazione cassa+timpano che rende la strofa un simposio tribale pieno di groove. Ciò che Ligabue sa fare bene, del resto, è proprio il rock.

Il rock di Ligabue, tutto italiano eppure tanto internazionale, raggiunge in questo singolo l’ennesima dimensione sperimentale tradendo la passione di Luciano per lo sguardo oltreoceano. Lo hanno aiutato, in questo progetto, il sodale Federico Poggipollini e Federico Barbacci, ma tra le grandi firme troviamo anche Claudio Maioli, Antonio Righetti, Ivano Zanotti, Niccolò Bossini e Luca Pernici.

Dal 30 marzo è disponibile in edicola il cofanetto Ora E Allora che raccoglie l’intera discografia di Ligabue – 23 album – a cadenza settimanale. In prossima uscita, il 27 aprile, è atteso il disco di successo Buon Compleanno Elvis (1995). Il disco 7 dal quale è stato estratto il nuovo singolo Essere Umano sarà in edicola il 31 agosto.

Essere Umano è il nuovo estratto dopo Volente O Nolente (feat. Elisa) e Mi Ci Pulisco Il Cuore ed è l’ennesimo successo di Luciano Ligabue che negli anni si è mostrato sempre di più un riferimento per il rock italiano. Il punto sul suo percorso è racchiuso nella raccolta 77+7 uscita nel 2020 con tutti i successi del rocker di Correggio.

Essere Umano di Ligabue è, a tutti gli effetti, un brano vigoroso e che ha tutto il potenziale per irradiare energia dal palco, realtà in che a Luciano riesce benissimo anche quando si tratta di ballate.

Cogliere la prima mela

E tutti gli altri guai

Perdere la testa

In qualche posto prima o poi

Fare i furbi sempre

Nella gara col destino

Essere per il momento, essere umano

Chiedere a qualche stella

Che ci pensi lei

Splendere di luce propria

E non saperlo mai

Piangere e uccidere

Ma nel vestito buono

Essere decisamente essere umano

Qui funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno star

Un giorno zimbello

Nel giorno più bello

Spingere lo sguardo dove

Non si vede più

Chiedersi fin troppe volte

Come va lassù

Fingere che crescere

Non sia un processo sano

Essere per l’occasione

Essere umano

Spendere con troppa noia

Il tempo che non hai

Credere davvero

Di sapere cosa vuoi

Prendere l’antidoto

Per prendere il veleno

Essere sentitamente

Essere umano

Qui

Funziona così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno roccia

Un giorno cristallo

Un giorno tracollo

E qui

Succede così

Un giorno santo

Un giorno flagello

Un giorno tranquillo

C’è uno spiffero nell’anima

Ci si ammala facilmente quando c’è corrente

Quanta nebbia viene e va

Ridere per fare tutto

Il sangue che si può

Scendere dal letto

Con un altro “Perché no”

Vivere spavento ed attrazione per il tuono

Essere o non essere

Ma essere umano

Qui

Procede così

Un giorno chiodo

Un giorno martello

Un giorno decollo

Qui

Va avanti così

Un giorno boia

Un giorno fratello

Un giorno tracollo

E qui

Succede così

Un giorno palle

Un giorno cervello

Un giorno intervallo