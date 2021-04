Il Samsung Galaxy S20 FE 5G è offerta su Amazon oggi 23 aprile, una di quelle che siamo certi vorrete cogliere al volo: non capita spesso di poter comprare il modello in questione al prezzo di 479,99 euro (inserendo il codice promozionale ‘GALAXY70‘ prima del pagamento nel campo dedicato). Il Samsung Galaxy S20 FE 5G include 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), ed è spinto dal processore Snapdragon 865.

Ad un prezzo del genere non era mai stato proposto, nemmeno su Amazon, ed è per questo che vi invitiamo a valutare bene quest’opportunità, prima che sia troppo tardi ed il cartellino torni a salire. Il Samsung Galaxy S20 FE 5G include anche uno schermo AMOLED piatto da 6.5 pollici con risoluzione FHD+ con frequenza di refresh rate a 120Hz, una fotocamera posteriore da 12MP con OIS, pixel da 1,8um e apertura f/1.8. insieme ad un ultra-wide da 12MP ed a un teleobiettivo da 8MP con OIS, zoom ottico 3X e apertura f/2.0. Il device può vantare anche la connettività Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, oltre che ad una batteria da 4500mAh, con ricarica rapida a 25W.

L’offerta di Amazon vi consentirà di vedervi recapitare a casa il vostro Samsung Galaxy S20 FE 5G il prossimo 10 maggio, in quanto il telefono sarà disponibile solo a partire dal giorno 3. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon (spedizione senza costi aggiuntivi con Prime). Se non avete fretta di avere subito a disposizione un nuovo telefono e credete che il Samsung Galaxy S20 FE 5G, soprattutto a quel prezzo (479,99 euro) possa fare al vostro caso, non dovreste aspettare un minuto di più, correndo su Amazon ad acquistarlo. Se avete domane da farci utilizzate il box dei commenti qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.