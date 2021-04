La programmazione di NCIS 18 su Rai2 prosegue ogni venerdì con un episodio in prima visione in chiaro e in prima serata, alle 21.20, seguito da un episodio della nuova serie di CBS Clarice, il sequel del film Il Silenzio degli Innocenti.

Nell’episodio di NCIS 18 su Rai2 in onda venerdì 23 aprile, la squadra di Gibbs è alle prese con un delitto dalle circostanze molto particolari, mentre prosegue parallelamente la ricerca della verità sul cartello di trafficanti di oppioidi che ha quasi ucciso la figlia di Fornell. La stagione continua ad avere questo doppio binario con nuovi casi per il Naval Criminal Investigative Service di Washington e contemporaneamente l’indagine non autorizzata che ha coinvolto segretamente Gibbs, intento ad aiutare il suo amico ad assicurare alla giustizia i narcos responsabili dell’overdose di Emily.

Si tratta del terzo episodio di NCIS 18 su Rai 2, dopo il secondo in onda la scorsa settimana che ha rappresentato una pietra miliare per la serie, il quattrocentesimo della sua storia.

Ecco la trama dell’episodio di NCIS 18 su Rai2 il 23 aprile, dal titolo Il Mio Tesoro.

Il corpo di un uomo viene ritrovato sventrato con un pezzo di carta nello stomaco corrispondente a una sorta di mappa. Per risolvere questo insolito caso di omicidio, Gibbs e la sua squadra si trovano a investigare sulla vita di un certo Angus DeMint, uomo eccentrico, appassionato di crittografia e ideatore di una misteriosa caccia al tesoro ricchissima. Intanto, agendo sotto copertura, Fornell scopre altri dettagli importanti su quanto capitato a sua figlia…

Il 30 aprile andrà in onda il quarto episodio di NCIS 18 su Rai2, in cui compare la guest star Margo Harshman: la trama è ambientata infatti durante le vacanze alle Bahamas di McGee e sua moglie Delilah, un soggiorno che però si trasforma ben presto in una missione ad alto rischio quando un caso spinge l’NCIS a indagare sulla morte di un manager che ha legami con l’isola. Inoltre, Gibbs teme il peggio quando la sua ricerca di Fornell finisce nel sangue.