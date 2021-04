Vogliamo proporvi quest’oggi due offerte interessanti che riguardano i braccialetti fitness targati Xiaomi, i più richiesti sul mercato e stiamo parlando dello Xiaomi Mi Band 5 e dello Xiaomi Mi Band 6. Da pochissimi giorni è possibile acquistare la nuova smartband targata Xiaomi, arrivata alla sesta edizione e che, rispetto ai modelli precedenti, si ritrova ad un prezzo di lancio leggermente più elevato. Nel frattempo però su Amazon il suo costo è già sceso e vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

Nuovo calo del prezzo per Xiaomi Mi Band 5

Grazie all’arrivo dello Xiaomi Mi Band 6, ecco che anche il prezzo dello Xiaomi Mi Band 5 risulta essere in netto calo. Sempre su Amazon infatti questo modello si presenta al prezzo di 26,99 euro, usufruisce del servizio Prime, come anche il Mi Band 6, ciò significa che non ci sono spese di spedizione ed arriverà nelle vostre case nel giro di pochissimi giorni.

Xiaomi Mi Band 5 Global - Braccialetto con cardiofrequenzimetro,... Il Mi Band 5 dispone di uno schermo a colori OLED, supporta più...

Tutte le nuove interfaccia utente, supporta una vasta gamma di...

Disponibilità ampie per Xiaomi Mi Band 6

Per quanto riguarda Xiaomi Mi Band 6, abbiamo nuove disponibilità dopo il primo report di ieri. Chi ha intenzione di testare la nuova smartband di casa Xiaomi, non può di certo lasciarsi scappare l’offerta odierna proposta dal famoso sito di e-commerce per questo Xiaomi Mi Band 6. Il prezzo è di 44,99 euro, mentre quello di lancio era di poco superiore ai 50 euro.

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Una bella mossa da parte di Xiaomi che in Italia ha preferito abbassare già il costo di questo Xiaomi Mi Band 6, una sorta di regalo per il Paese in cui Xiaomi ha avuto sicuramente le maggiori soddisfazioni di questi ultimi anni. Lo Xiaomi Mi Band 6 si ritrova con un display AMOLED da 1,56 pollici, con il 49% più grande della versione precedente.

Non manca il Tracciamento Sport con ben30 modalità di allenamento per registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate (inclusi Pilates e Zumba); spazio anche al monitoraggio della salute che con il tracciamento SpO2 è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, vitale per la propria salute. Più allenamenti registrati e l’inserimento del tracciamento SpO2 rispetto allo Xiaomi Mi Band 5. Infine il cinturino è antibatterico Ag+, in grado di proteggere la pelle dai germi ed è un’altra novità introdotta da Xiaomi per questa smartband.