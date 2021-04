In questo venerdì ci si chiede se possa esserci il colpo di scena della Campania in giallo a seguito della nuova riunione della Cabina di regia dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), a partire da lunedì prossimo 26 aprile. Non va dimenticato che dall’ultima settimana del mese si procederà ad una lenta ma graduale riapertura di molte attività (ristoranti, cinema, sport all’aperto) ma questo, in sostanza, solo per le regioni con il cosiddetto stato di allerta più contenuto, quelle giallo appunto. Normale che tutte ambiscano a questa condizione, compresa la regione guidata da De Luca che ha comunque dei dati di positivi davvero allarmanti.

Come sta accadendo sempre più spesso negli ultimi venerdì, il sito Repubblica ha appena anticipato quelli che dovrebbero essere i colori delle regioni proprio a partire dalla data fatidica del 26 aprile. In pratica si darebbe per scontata la sola Sardegna in rosso, mentre la Calabria, la Sicilia, la Valle d’Aosta e la Basilicata e forse anche la Puglia sarebbero in arancione. Tutte le altre zone d’Italia sarebbero invece in giallo e tra queste compairrebbe anche la Campania dunque. La soffiata andrà di certo confermata nelle prossime ore, visto che la nuova colorazione sarebbe decisamente anomala, per più di un motivo.

Il passaggio della regione Campania in giallo sarebbe del tutto “frettoloso”, considerando che solo fino ad una settimana fa lo stesso territorio era in rosso. Non sono dunque trascorse le consuete due settimane in cui, di solito, restano invariate le misure anti-contagio per ogni regione. Allo stesso tempo, proprio la Campania desta particolare preoccupazione per il numero attuale di positivi, superiore ai 92.000 casi attuali.

Sebbene l’Rt nazionale sia sceso ancora a 0,81 rispetto allo 0,85 della scorsa settimana, la situazione nazionale risulta decisamente critica e la scelta delle regioni in giallo a partire dalla settimana prossima è cruciale per evitare l’impennata di nuovi contagi. Intanto la conferma o meno della Campania in giallo (o più giustamente) in arancione dal prossimo lunedì 26 aprile arriverà nel prosieguo della giornata.