Una brutta notizia, si spera momentanea, per i fan dei messaggi vocali WhatsApp che si velocizzano. L’utilissima funzione comparsa in beta Android nelle scorse ore e puntualmente analizzata sulle nostre pagine è scomparsa, in pratica inibita e dunque non più alla portata di un gran numero di utenti.

Lo status della nuova feature è stato esaminato dal ben informato leaker WABetaInfo. In particolar modo, l’informatore ha fatto sapere solo poche ore fa che un certo numero di beta tester, dopo aver visionato la novità in app nella giornata di ieri, proprio oggi non possono più utilizzarla. Dalla nostra redazione confermiamo proprio questo stato delle cose: mentre nella giornata di ieri era stato possibile velocizzare i messaggi vocali WhatsApp con un semplice tocco sugli audio ricevuti o inviati (sui rispettivi valori 1,5x e 2x), ora questa opzione non compare per nulla utilizzando il servizio.

Stando a quanto riferito da WABetaInfo, sono tanti gli utenti che non riescono più a modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali. Lo stesso informatore parla di riabilitazione della funzione nel giro di poco tempo, ma non quantifica quale sarà l’attesa. Non è ancora chiaro poi se chi vorrà nuovamente beneficiare dell’utile feature per abbreviare i tempi di ascolto pure di lunghi audio dovrà provvedere ad un aggiornamento del servizio dal Play Store, naturalmente sempre per la versione dei beta tester del servizio di messaggistica.

Questa imprevista battuta d’arresto per l’opzione utile per velocizzare i messaggi vocali WhatsApp nella fase beta Android, c’è da pensare che la funzione arrivi per tutti nella release ufficiale e definitiva dell’app in tempi più lunghi? Il ritorno della funzione in beta nelle prossime ore o giorni ci darà delle indicazioni in proposito. Di certo se sarà presto possibile tornare a riprodurre gli audio velocemente goà tra i tester, lo sviluppo procederà in maniera più celere.