Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera de ‘Il Mattino’ , il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe inviando segnali di disgelo nei confronti del tecnico Gennaro Gattuso. Il patron azzurro è rimasto pienamente soddisfatto della prestazione spettacolare di capitan Insigne e compagni allo stadio Maradona, asfaltando la Lazio con il risultato finale di 5-2. Al termine della gara, ADL ha inviato un messaggio su Twitter omaggiando così i suoi ragazzi: “Un grande spettacolo, continuiamo così”.

Come prosegue il quotidiano partenopeo, il messaggio di De Laurentiis rappresenta un chiaro segnale di retromarcia nei confronti di mister Gattuso, del suo lavoro e dei risultati ottenuti fino ad oggi. Il numero uno del Napoli ha deciso che i costi del club andranno ridimensionati, proprio a partire dal budget per l’allenatore. Lo stipendio indicativo che era stato definito con mister ‘Ringhio’ prevedeva 2,5 milioni di euro netti a stagione, più altri 900 mila euro per lo staff. Il tetto di ingaggio del tecnico non dovrà superare i 2 milioni di euro per la stagione 2021/2022. Per questo, fa sapere il Mattino, nessuno dovrà commettere l’errore di considerare al capolinea le chance dell’ex Milan.

Il Napoli certamente, al termine della stagione in corso, si siederà a tavolino e deciderà il da farsi sul progetto squadra. Il club partenopeo sarebbe pronto a cimentarsi in un nuovo ciclo, sia economico che dell’intero programma. Tutto ciò senza la guida di Gattuso? Potrebbe anche non essere così. Dipenderà molto anche da Mendes, il famoso agente portoghese di Ringhio, chiamato eventualmente ad un ruolo di ricucitura tra le parti. Queste sono solo ipotesi, bisognerà attendere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Per il momento, qualora Gattuso decidesse di dire addio alla piazza azzurra, vorrà sicuramente lasciare Napoli regalandogli la qualificazione in Champions League.