Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson finalmente di nuovo faccia a faccia è ricco di suggestioni legate alla loro storia: pochi frame anticipano quello che sarà Look Up Child, l’episodio del ritorno di Sarah Drew nei panni della dottoressa Kepner (in un contesto però molto lontano dall’ospedale e molto intimo per l’ex coppia.

Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson mostra il primo bussare alla porta della seconda dopo un lungo viaggio, evidentemente in ansia e preoccupato che la sua visita non sembri una reazione compulsiva ma frutto di una scelta ragionata.

Le scene inedite del promo promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson si interrompono quando April apre la porta tenendo in braccio la loro bambina, Harriett, chiaramente sorpresa di vedere sull’uscio di casa il suo ex marito. Partono poi una serie di flashback che mostrano i momenti più intensi della loro storia, dall’innamoramento alla dichiarazione di Jackson durante il primo matrimonio di April con Matthew, culminato nella fuga della sposa dall’altare.

Di fatto il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson sembra suggerire la riaccensione di una fiamma mai sopita tra i due, anche se i flashback potrebbero essere soltanto un modo per ricordare al pubblico quanta storia pregressa ci sia tra questi due personaggi e dunque quanto il loro incontro sia potenzialmente esplosivo. In teoria April e Jackson dovrebbero essere in contatto molto spesso, visto che condividono una bambina, ma questo promo sembra suggerire che non si vedono da molto tempo e che questa réunion possa a riaccendere antichi sentimenti.

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson, episodio di cui sono state diffuse anche la trama ed alcune immagini di scena.

Il promo di Grey’s Anatomy 17×14 con April e Jackson conferma anche che l’episodio andrà in onda il 6 maggio, dopo una pausa di due settimane su ABC (il 30 aprile non è prevista la messa in onda della serie). In Italia Invece l’episodio in questione arriverà a giugno su Fox, che ha appena iniziato a trasmettere la seconda parte della diciassettesima stagione.