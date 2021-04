Ci sono buone notizie per PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming che, da questo momento, supporterà i 1080p. Come riportato dalla divisione italiana su Twitter, la qualità dello streaming migliorerà per gli abbonati al servizio, andando oltre i 720p attuali. Al momento non si sa ancora quando verrà rilasciato l’aggiornamento: il colosso nipponico ha reso noto che la release arriverà nel giro di qualche settimana negli Stati Uniti, in Europa, in Canada ed in Giappone, ovvero in tutti quei territorio in cui è disponibile l’ecosistema.

PlayStation Now inizierà a supportare lo streaming di giochi a 1080p questa settimana. L'update avverrà nel corso delle prossime settimane in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, dove PlayStation Now è disponibile pic.twitter.com/VP8TAXV4nR — PlayStation Italia (@PlayStationIT) April 22, 2021

Ricordiamo anche la l’abbonamento a PlayStation Now, che è possibile acquistare su PS Store, ha un costo mensile di 9,99 euro, oppure annuale di 59,99 euro (c’è da segnalare anche la prova gratuita di 7 giorni, di cui potrete approfittare per avere una visione più chiara dell’offerta dell’abbonamento). Cogliamo l’occasione per ribadire un’altra questione, ovvero quella della mancata chiusura del PlayStation Store per PlayStation 3 e PS Vita, di cui si era parlato qualche settimana fa insieme a quella relativa al PSP (che purtroppo resterà invariata, e che quindi chiuderà i battenti a partire dal prossimo 2 luglio).

Il PlayStation Store continuerà ad essere disponibile su PlayStation 3 e PS Vita, ma non su PSP, i cui utenti, evidentemente, non sono così tanti da costringere il colosso nipponico a rivedere i propri piani anche per quanto li riguarda (come successo per PlayStation 3 e PS Vita, visto che la chiusura, all’inizio, era prevista anche per queste piattaforme). Aspettiamo l’aggiornamento di PlayStation Now, che consentirà il supporto ai 1080p (un bel salto rispetto ai 720p attuali, che siamo sicuri i videogiocatori abbonati al servizio di gaming in streaming apprezzeranno senz’altro). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.