Da qualche ora a questa parte Nubia, famosa azienda per la realizzazione di smartphone da gaming che fanno parte della linea RedMagic, ha ufficialmente aperto la vendita del RedMagic Watch, il primo smartwatch del brand progettato per chi ama restare in forma, e che può essere già ordinato tramite il sito web ufficiale di RedMagic al prezzo di 99 euro e nelle colorazioni Black e White (che sono solitamente le più richieste). Diamo un’occhiata alle principali caratteristiche tecniche del nuovo orologio intelligente.

Il RedMagic Watch presenta un display AMOLED di forma rotonda da 1,39 pollici (con risoluzione di 454 x 454 pixel), sfoggia colori più brillanti, il suo peso è di soli 30 gr. e si può personalizzare grazie ai tantissimi quadranti disponibili ed ai vari cinturini. Il dispositivo è dotato di un vetro 2.5D e supporta fino a 16 modalità sportive (tra cui calcio, spin bike, camminata all’aperto, corsa all’aperto, bicicletta, canottaggio, basketball, allenamento di forza, nuoto, ellittica, cricket, yoga, camminata e corsa sul tappeto, corpo libero ed escursionismo). Inoltre, è inclusa la funzione ‘Football Dynamic Activity Mapping’ , con la quale si potrà monitorare la propria performance durante le partite di calcio e calcetto. Il wearable presenta sensori per tracciare in modo continuo la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), il sonno e l’attività sportiva.

A bordo del RedMagic Watch vi è il GPS integrato, grazie a cui sarà possibile effettuare una camminata o una corsa all’aperto senza la necessità di portare con voi lo smartphone (dato che il wereable sarà in grado di tenere traccia del percorso autonomamente). L’indossabile è impermeabile fino a 5ATM e monta una batteria da 420mAh (per un’autonomia fino a 15 giorni con un solo ciclo di ricarica). Lo smartwatch è disponibile in Italia sullo store ufficiale RedMagic al costo di 99 euro.