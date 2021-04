Ci sono diverse note positive che possiamo prendere in esame oggi 23 aprile, a proposito del nuovo aggiornamento di marzo che è stato messo a disposizione di coloro che si ritrovano ancora con un Huawei P30 Lite. In primis, abbiamo il segnale del fatto che il produttore cinese non abbia dimenticato il suo device lanciato sul mercato poco più di due anni fa. Nonostante non si tratti di un top di gamma, infatti, gli sviluppatori di tanto in tanto ci danno un segnale di vita sotto questo punto di vista. Non una cosa da poco, considerando gli standard del produttore.

Ancora, l’upgrade trapelato in queste ore risolve non pochi problemi di sicurezza, che andremo a scoprire con il nostro articolo odierno. Dunque, se da un lato appare sempre più complicato che il team possa rilasciare l’aggiornamento con EMUI 11 a bordo dello stesso Huawei P30 Lite, come del resto ho voluto precisare ai nostri lettori in occasione di un recente approfondimento, al contempo occorre comprendere cosa possa avvenire nei prossimi giorni. Parlo ovviamente della diffusione su larga scala del nuovo upgrade.

Su cosa interviene l’aggiornamento di marzo per Huawei P30 Lite

Quali sono le indicazioni di massima che sono trapelate in queste ore? Un contributo in merito ci arriva direttamente da Huawei Central, secondo cui i possessori di un Huawei P30 Lite potranno mettersi alle spalle almeno due problemi che vengono ritenuti di livello critico, ai quali dobbiamo aggiungere 13 vulnerabilità con priorità alta e 132 di livello medio. Infine, la nuova patch 454 da circa 130 MB ci fa archiviare tre problemi di privacy noti che sono in qualche modo connessi sia al progetto EMUI 11, sia alle precedenti patch EMUI 10.

Vi faremo sapere appena il nuovo aggiornamento per Huawei P30 Lite risulterà disponibile anche qui in Italia, con le prime segnalazioni del pubblico.