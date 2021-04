Con un colpo di scena oggi 23 aprile si registra la disponibilità PS5 sy Mediaworld. Proprio in questo venerdì 23 aprile, la catena di elettronica sta mettendo in vendita la tanto amata console che risente sempre di una penuria di scorte considerevoli. Naturalmente con il via alle vendite è partita anche la coda virtuale per accaparrarsi proprio un’unità tra quelle di magazzino. Il tentativo di acquisto non sarà facile ma va comunque provato.

Il collegamento da visitare per cercare di approfittare della disponibilità PS5 su Mediaworld in questa giornata è quello raggiungibile a questo indirizzo. Molto probabilmente chi attererà subito sulla pagina in questione, visionerà l’invito a mettersi in coda virtuale per ottenere proprio la console della Sony. Il consiglio utile per cercare di ottenere il proprio gioiellino hi-tech è quello di non ricaricare per nessun motivo l’URL e attendere pazientemente il proprio momento, magari incrociando le dita. Comportandosi in altro modo, si perderà la priorità acquisita e si tornerà indietro nella fila, magari perdendo del tutto anche questa nuova occasione.

La disponibilit PS5 su Mediaworld è partita intorno alle 12:20 di questa giornata. Non ci sono dubbi sul fatto che la console sarà presente sullo store della catena di elettronica in non molti esemplari e dunque per non molto tempo )ma impossibile da quantificare perché dipeso dalla mole di richieste attuali) . La vendita spot, dunque, potrebbe durare solo qualche minuto ma aggiorneremo questo primo approfondimento con ogni novità disponibile al riguardo.

Aggiornamento 12:33 – Sembrerebbero esserci ancora scorte residue di PS5 proprio in questi minuti. La fila virtuale continua per i potenziali acquirenti ma la situazione potrebbe evolversi in pochissimo tempo.

Aggiornamento 12:40 – La disponibilità PS5 su Mediaworld sarebbe terminata per tutti. In effetti, la coda virtuale per la console ma anche per l’accesso generale al sito non appare più. Non si conoscono i tempi per nuovi slot disponibili del prodotto.