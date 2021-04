Mastroianni dei Sottotono è arrivata. Puntuale come un appuntamento, ma non in termini di data. Se un artista annuncia la novità, questa novità arriva (a meno che tu non sia Kanye West). Il duo formato da Tormento e Big Fish pochi giorni fa ha annunciato il ritorno sulle scene con l’album Originali. Sia gloria, dicono tutti, dal momento che i Sottotono non cacciano un disco dai tempi di In Teoria dal quale sono passati 20 anni.

In Mastroianni dei Sottotono il cognome del grande Marcello (“come here”, dai, diciamolo in coro) suona forte come schema di comparison sulla capacità di mentire. C’è di più: il beat è rimasto fedele alla linea distorta del flow d’amore sulla base melodica. Ci ritroviamo, come tanti Frankie Hi-NRG e tanti Riccardo Sinigallia, a muovere la testa a tempo con il beat per accogliere questo nuovo capitolo del duo hip hop tra i più apprezzati degli anni ’90 che offrono, ancora una volta, il ritornello cantato che è sempre stato tipico del loro stile.

“Puntuale”, dunque, è riferito al revival che si respira in Mastroianni dei Sottotono. Non è un caso se Tormento e Big Fish parlano di instant classic. I due rapper dicono che questo sia “solo l’inizio”, e se queste sono le premesse possiamo parlare di Originali come un album più che atteso.

Oggi il rap è cambiato, ma ripartire dalle basi è sempre d’uopo a prescindere dalla scuola di pensiero. Se un tempo Tormento e Big Fish hanno avuto un dissapore, oggi ci accorgiamo che la fiamma che li univa non si è mai spenta. Nel video di Mastroianni dei Sottotono siedono al bancone del bar, su due poltrone, tracannano un drink e non muovono il labiale. Non hanno bisogno di atteggiarsi, i Sottotono, perché hanno già dato e ora rimettono ordine.

Mastroianni dei Sottotono è il ritorno degli anni ’90 come lezione di stile, come attitudine e come religione.

