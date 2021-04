Chiamami Ancora Amore è la nuova proposta della fiction Rai di primavera: in onda dal 3 maggio su Rai1, la miniserie in 3 parti è diretta da GianlucaMaria Tavarelli e creata da Giacomo Bendotti. Nel cast Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi raccontano la storia di una coppia che si è amata molto ma è anche capace di farsi molto del male quando affronta un momento di crisi profonda, anni dopo la nascita del primo figlio. Un conflitto tale da rendere necessario l’intervento dei servizi sociali.

Presentata in conferenza stampa il 23 aprile Chiamami Ancora Amore arriverà su Rai1 lunedì 3 maggio per 3 serate, ma gli episodi 1 e 2 da 50 minuti – che compongono la prima puntata – sono disponibili in anteprima su RaiPlay dal 26 aprile.

Il soggetto di Chiamami Ancora Amore parte da una domanda che tutte le coppie che vivono una crisi conflittuale si sono poste almeno una volta: come si fa ad amare così tanto e a sbagliare tutto lo stesso? I protagonisti della serie sono Anna ed Enrico (Scarano e Liberati), quando si conoscono lei è una brillante studentessa di medicina dal carattere indipendente, lui un barista estroverso senza grosse ambizioni. Si sono molto amati, ma hanno finito per odiarsi altrettanto: dopo undici anni di matrimonio e un figlio, si separano ingaggiando una guerra distruttiva, costringendo i servizi sociali ad intervenire a tutela del minore per valutare la loro capacità genitoriale. Se una volta erano coppia complice e affiatata, ora la loro separazione è un susseguirsi di umiliazioni e vendette. Tanto che un’assistente sociale, Rosa Puglisi (Pandolfi), dovrà scavare nella loro storia, ripercorrendola dall’inizio per scoprire il vero motivo dello scontro. Empatica con i bambini e implacabile con gli adulti, in questa indagine dentro i loro sentimenti non farà a meno di esercitare i suoi poteri di pubblico ufficiale.

Il soggetto di Chiamami Ancora Amore nasce da un pensiero subdolo balenato in testa all’autore Giacomo Bendotti, quello di spiare la propria compagna per indagarne il rapporto con la loro figlia. Un pensiero fugace e subito rigettato, che però lo ha spinto a riflettere su come l’arrivo di un bambino cambi radicalmente l’equilibrio di una coppia, definisca entrambi come genitori prima che come compagni li costringa a rivoluzionare il loro legame. Attraverso lo stereotipo della crisi di coppia, la serie indaga quindi il conflitto che nasce tra due genitori alle prese con la necessità di trasformarsi, diventare educatori dei propri figli, magari con visioni diverse o opposte su come crescerli, e di fatto dovendo scegliere se rifondare il patto amoroso col partner o distruggerlo.

Chiamami Ancora Amore è realizzata da Rai Fiction con Indigo Film, con il patrocinio del Comune di Bracciano e della Città di Anguillara Sabazia, dove sono state effettuate le riprese. Ecco il trailer con le prime scene inedite di Chiamami Ancora Amore e le trame dei primi due episodi che debutteranno in anteprima su Raiplay il 26 aprile.

Episodio 1 – La festa

Anna ha deciso di lasciare Enrico. Dopo undici anni di matrimonio fa le valigie per andarsene, ma le fa nel giorno sbagliato. Perché proprio quel giorno Enrico le ha organizzato una festa a sorpresa per il compleanno appena trascorso. Anna accetta di partecipare alla festa, trattenuta ancora una sera nella sua vita, per non umiliare suo marito e per non ferire il figlio Pietro, che la aspetta. Le sorprese in quella serata saranno molte e Anna dovrà decidere se andare o restare.