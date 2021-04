Cast e personaggi di Anna di Niccolò Ammaniti sono pronti a sconvolgere il nostro fine settimana. Un mondo senza regole e sena etiche, in cui i bambini rimangono da soli a gestire i loro bisogni primordiali con la consapevolezza che prima o poi la Rossa arriverà e loro saranno prima acciaccati e poi dei cadaveri. Questo è quello che attende il pubblico che oggi inizierà la sua maratona di questa prima stagione di Anna, la serie firmata da Niccolò Ammaniti alla sua seconda prova (è davvero riduttivo chiamarla così) come regista dopo il successo de Il Miracolo.

L’appuntamento con cast e personaggi di Anna di Niccolò Ammaniti è fissato per oggi, 23 aprile, su Sky e Now Tv dove saranno disponibili tutti gli episodi. Chi non ama le maratone e vuole gustare la serie poco alla volta potrà farlo nel prime time del venerdì su Sky Atlantic costruendo quello che è un mondo perfetto, ricostruito nei minimi dettagli per la gioia dei fan dello scrittore ma anche di chi vuole vedere la ‘realtà’ sullo schermo. Niccolà Ammaniti è un regista maniacale, permetteteci il termine, che è riuscito a sezionare il suo romanzo tanto da farne uscire il sangue vivo, lo stesso che continuerà a pulsare e scorrere sullo schermo di questi impressionanti episodi.

Al suo fianco, pronti a narrare la storia di cast e personaggi di Anna ci hanno pensato firme eccellenti come quella di Mauro Vanzati alla scenografia, quella di Gogò Bianchi alla direzione della fotografia (aiutata da location incantevoli e primitive) e quella di Caherine Buyse e Makinarium, rispettivamente, ai costumi e agli effetti speciali. A prestare il volto alla protagonista è la palermitana (ed esordiente) Giulia Dragotto, scelta tra 2000 candidate e in due anni di provini. Alessandro Pecorella è Astor, il fratellino di Anna, mentre Giovanni Mavilla è Pietro, la sua spalla (e qualcosa di più).

A loro si unisce Elena Lietti nei panni di Maria Grazia, la mamma di Anna e Astor, che vediamo solo nei flashback, colei che lascerà ai propri figli una lista di regole da seguire per vivere in questo mondo (comprese le cose da fare al momento della sua morte). Clara Tramontano è la perfida Angelica, la regina dei Blu e dei Bianchi; Roberta Mattei è la misteriosa Picciridduna, l’unica sopravvissuta alla Rossa,

Completano cast e personaggi di Anna Viviana Mocciaro (Anna da piccola), Nicola Mangano (Astor da piccolo), Ludovico Colnago (Pietro da piccolo), Matilde Sofia Fazio (Angelica da piccola), Danilo e Dario di Vita (i gemelli Mario e Paolo), Sara Ciocca (Biancaneve), Miriam Dalmazio (Ginevra), Nicola Nocella (Saverio), e Vincenzo Masci (Nucci).