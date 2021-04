Le avventure tragicomiche della famiglia De la Mora continueranno col film de La Casa de Las Flores: Netflix ha annunciato che ci sarà un lungometraggio sequel della serie di Manolo Caro, terminata dopo tre stagioni nel 2020. Una nuova storia coinvolgerà i membri della famiglia di vivaisti messicana, col cast originale della serie e lo stesso shorwunner e ideatore del format a firmare la sceneggiatura.

L’arrivo di un film de La Casa de Las Flores è stato annunciato come uno dei tanti contenuti originali che la piattaforma di streaming sta producendo in Messico: oltre ad ufficializzare il nuovo capitolo della saga familiare, stavolta nel formato del film, Netflix ha condiviso una breve sinossi che anticipa la trama e la prima immagine ufficiale del progetto.

Secondo la sinossi del film de La Casa de Las Flores, “dopo che Delia (Norma Angélica) sul letto di morte chiede a Paulina (Cecilia Suárez) di recuperare un ‘tesoro’ dalla casa della famiglia De la Mora, ora i tre fratelli devono trovare un modo per intrufolarsi nella sua vecchia casa per recuperarlo“. Una trama piuttosto generica che sembra confermare come l’amata governante della famiglia sia destinata a morire, lasciando un’ultima missione al trio di fratelli: probabilmente Paulina, Elena (Aislinn Derbez) e Julián (Dario Yazbek Bernal) si ritroveranno di fronte ad un nuovo segreto nascosto per molti anni o a qualcosa di prezioso che può cambiare le loro vite.

Di sicuro il film de La Casa de Las Flores avrà lo stesso tono da commedia nera della serie e potrà contare sul cast già noto al pubblico col ritorno di Cecilia Suárez (Paulina), Dario Yazbek (Julián), Aislinn Derbez (Elena), Paco León (María José), Juan Pablo Medina (Diego) e Luis de la Rosa (Bruno).

Il creatore e showrunner della serie Manolo Caro dirigerà il film de La Casa de Las Flores e ha condiviso su Instagram la prima foto dal set. L’autore e regista messicano negli ultimi anni ha firmato un contratto con Netflix per la creazione di nuovi contenuti e sta attualmente lavorando a un nuovo progetto per Netflix intitolato C’era una volta… Ma ora non più, che sarà la prima serie musicale originale prodotta dallo streamer in Spagna. Nel 2020 ha realizzato sempre per piattaforma la miniserie Qualcuno Deve Morire (qui la nostra recensione), che vedeva nel cast la sua musa e protagonista de La Casa de Las Flores Cecilia Suárez.

In attesa del film de La Casa de Las Flores, è possibile recuperare la serie in tre stagioni su Netflix.