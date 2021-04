Siamo all’undicesima puntata e possiamo dire, senza ombra di dubbio, che questa è l’edizione degli abbandoni e delle falsità. All’Isola dei Famosi 2021 ieri sera è arrivato il momento di dire addio a Paul Gascoigne. Il campione ha resistito fino alla fine ma il problema alla spalla si è ingigantito e quindi ha annunciato il suo ritiro che, per alcuni, è arrivato proprio nel momento in cui stava un po’ diventando un personaggio scomodo per via delle polemiche e del suo linguaggio poco politicamente corretto.

Gazza si aggiunge alla lunga lista degli abbandoni formata da Ferdinando, Braida, Elisa e Brando, lista che non è altrettanto lunga se si pensa agli eliminati effettivi che, dopo oltre un mese di gioco e una doppia puntata a settimana, sono fermi a tre Akash, Daniela e Drusilla. Alla luce di questi calcoli e visto quello che è successo ieri sera, sicuramente l’Isola dei Famosi 2021 sarà ricordata come l’edizione degli abbandoni e delle falsità visto che si continua ad andare contro alla stesse persone (vedi Fariba e Vera Gemma) tanto che i telespettatori ieri hanno notato una cosa interessante che possiamo definire già l’auricolare gate.

È scoppiato l'auricolari gate sui concorrenti che lasciano gli auricolari come segnale sulla foto di Fariba. Indaghiamo e streammiamo Auricolari di Enula. #isola pic.twitter.com/Y7WBCDlej2 — contechristino (@contechristino) April 22, 2021

Ma di cosa si tratta di preciso? Chi ha seguito la puntata di ieri del reality show di Canale5 ha notato anche che i naufraghi che si sono susseguiti in Palapa per le nomination appoggiando poi l’auricolare sempre sulla foto di Fariba Tehrani quasi come ad indicare la propria nomination. Lo ha fatto Andrea Cerioli così come Awed, Angela Melillo e Gilles Rocca, sarà solo un caso? Per alcuni sì mentre altri ci vedono un complotto vero e proprio come se il ‘gruppo’ non sapesse già chi nominare quando arriva al tavolo, davvero serve indicarlo con l’auricolare?

Nell’edizione della falsità in cui un concorrente dice una cosa per poi fare e dire l’esatto contrario sotto l’occhio attento delle telecamere o del ‘gruppo’ ormai consolidato, siamo sicuri che non serve l’auricolare per indicare chi nominare. Gli amanti dei complotti però stanno già sguazzando in quello che è già stato chiamato l’auricolare gate, l’argomento arriverà all’Isola dei Famosi 2021 nella puntata di lunedì sera?