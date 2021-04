Questo venerdì 23 aprile si sta caratterizzando per alcuni problemi Fastweb, in particolare con la linea internet. Ci sono difficoltà nella navigazione web, nella fruizione di contenuti streaming da parte di più di qualche cliente. Per quanto non si tratti di un vero e proprio down, le anomalie ci sono e vanno dettagliate con le prime informazioni a disposizione.

Lo status del servizio Fastweb è messo in evidenza attraverso il monitoraggio della piattaforma Downdetector. Al momento di questa pubblicazione ci sono decine di segnalazioni di anomalie registrate. A dire la verità, consultando la curva degli alert disponibili, sembrerebbe proprio che le prime difficoltà si siano manifestate nel tardo pomeriggio e nella serata di ieri, ma in misura inferiore. Ora, al contrario, più clienti affermano di avere problemi Fastweb odierni: questi includono la mancata possibilità di fruire del tutto del servizio o di subire rallentamenti davvero anomali rispetto agli standard.

Per ottenere assistenza in caso di problemi Fastweb come quelli odierni, il consiglio è quello di mettersi in contatto con uno dei canali di supporto dell’operatore come quello disponibile su Twitter al profilo @FASTWEBHelp, In alternativa, si potrà seguire la procedura di risoluzione delle anomalie ufficiale raggiungibile sul sito ufficiale e allo stesso indirizzo prenotare un ricontatto di un operatore.

Aggiornamento 10:46 – Le anomalie di questa mattinata stanno progressivamente rientrando. In particolar modo, sempre il servizio Downdetector mette in evidenza come le segnalazioni di disservizio siano scese vertiginosamente in questi minuti. Ci sono tutti i presupposti per un ripristino della normalità in questo momento ma il prosieguo della mattinata ci darà ulteriori conferme in proposito.

Aggiornamento 11:10 – Gli alerts di difficoltà sono ancora diminuiti. Si può parlare senz’altro di problemi Fastweb in questa seconda parte di mattina di venerdì. Per chi dovesse ancora incorrere in anomalie, restano valide le indicazioni di supporto e assistenza già evidenziate.