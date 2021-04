Cresce la curiosità intorno all’aggiornamento iOS 15 che dovrebbe essere lanciato, almeno nella sua prima versione beta per gli sviluppatori, il prossimo 7 giugno, ossia all’apertura della WWDC 2021 di Apple. Il prossimo step per il sistema operativo di scena sugli iPhone ma anche sull’iPad (nell’ovvia release iPad OS 15) è al centro di numerose indiscrezioni. Le ultime della serie sono state fornite dall’agenzia Bloomberg informata dei fatti da un leaker anonimo ma autorevole.

Già è possibile dire che il prossimo aggiornamento software sarà davvero corposo: in generale subirà delle sostanziali modifiche il sistema di notifiche, la schermata di blocco, quella iniziale dell’iPad e sarà pure rivisto il discorso della privacy.

Scendendo più nel particolare, in riferimento alle notifiche, si potrà procedere alla massima personalizzazione degli alert, sulla base delle proprie preferenze ed esigenze. Ci sarà anche un nuovo menù che apparirà nel Centro di controllo e una schermata di blocco aggiornata e pensata per diverse situazioni, quella alla guida, durante il lavoro o il sonno. Sulla base della modalità selezionata, le notifiche riprodurranno suoni di diverso tipo o all’occorrenza rimarranno silenziose. Proprio a questi stati potranno essere abbinate anche delle risposte automatiche diverse.

Con l’aggiornamento iOS 15 dovrebbe essere poi del tutto rivoluzionato anche iMessage. Quest’ultimo diventerà più simile ad un social Network o comunque quasi gemello di WhatsApp. In riferimento alla già citata privacy, una nuova funzionalità attualmente in sviluppo informerà sempre gli utenti sulle app che stanno raccogliendo silenziosamente dati su di loro.

Come già accennato, l’aggiornamento di iOS 15 avrà una sua prima release sperimentale, solo per gli esperti, nel mese di giugno in concomitanza con la WWDC 2021 di Apple. Per il suo lancio agli utenti finali, come sempre, bisognerà attendere almeno settembre con il lancio della prossima generazione di iPhone. Il periodo utile dovrebbe essere grosso modo, quello di fine settembre.