Se siete utenti Android e clienti TIM c’è la possibilità che possiate ricevere un SMS di phishing di cui il gestore blu vi invita a diffidare. Come riportato in un’apposita comunicazione ufficiale (potete consultarla cliccando su questa pagina), l’operatore telefonico ha fatto presente che sono diversi i propri clienti ad aver ricevuto un SMS di phishing che li esortava a fornire a terzi dati sensibili e di cliccare su link sospetti. Il messaggio può essere recapitato sia da numeri conosciuti che non conosciuti, quindi bisogna fare molta attenzione.

Se si dispone di uno smartphone Android ed avete, purtroppo, già cliccato sui link sospetto di cui sopra, sarebbe opportuno procedere al ripristino delle impostazioni di fabbrica, e cambiare le credenziali di accesso all’e-banking, così come a tutti i portali di gestione dei servizi di pagamento. Il raggiro non funziona sui dispositivi iOS, e quindi i loro proprietari non sono vulnerabili a questa truffa (ma a tante altre sì, quindi meglio non esporsi a prescindere dal dispositivo utilizzato).

Evitate sempre di cliccare su link sospetti inseriti in comunicazioni che promettono premi, regali o l’adesione a strani concorsi: nella maggior parte dei casi trattasi di SMS di phishing, che si pongono come unico obiettivo quello di estrapolare alle vittime le loro informazioni personali, con l’intento finale di mettere le mani sui dati di carte di credito e conti correnti. Nel caso in cui abbiate uno smartphone Android e siate anche clienti TIM potrebbe essere arrivato anche a voi l’SMS di phishing di cui il gestore telefonico ha parlato nella propria comunicazione ufficiale. Se così fosse, non cliccate sui link interni e cancellatela subito, cosa che dovreste fare anche per quanto riguarda altri eventuali tentativi di questo genere, purtroppo sempre dietro l’angolo per ingannare gli utenti più ingenui.