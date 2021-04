Le immagini della Giornata della Terra 2021 sono le più adatte per celebrare questa ricorrenza mondiale di scena oggi 22 aprile, in accompagnamento a frasi che valorizzano il valore del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità per tutto il nostro pianeta. L’evento globale inizia ad essere abbastanza noto per tutta l’opinione pubblica, considerando anche l’intensa attività formativa nelle scuole italiane in merito al tema.

Cosa si celebra oggi

Proprio oggi 22 aprile è la Giornata della Terra (meglio nota in inglese come Earth Day). Naturalmente si tratta di una ricorrenza pensata per celebrare l’importanza dell’ambiente e la salvaguardia di tutto il pianeta. Per decisione congiunta della Nazioni Unite, l’appuntamento è annuale ed è stato fissato un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, appunto il 22 aprile. Al momento e dunque in questo 2021, prendono parte alle manifestazioni per il pianeta ben 193 paesi in tutto il mondo. La nascita della ricorrenza ha origini abbastanza recenti ed è stata la diretta conseguenza della pubblicazione del libro definito poi un vero e proprio manifesto ambientalista “Primavera silenziosa” nel 1962, ad opera della biologa statunitense Rachel Carson.

Le più belle immagini della Giornata della Terra 2021

Le immagini della Giornata della Terra si basano tutte sul concetto principale del rispetto della natura. Anche le frasi che accompagnano le foto presenti di seguito in galleria, hanno come assoluto protagonista il concetto di salvaguardia di ogni elemento naturale. Tra qualche citazione di Gandhi e un vivo ringraziamento al pianeta, il tema della sostenibilità la fa da padrone, come è giusto che sia in questa edizione 2021. Durante la prima fase della pandemia Covid-19 dell’anno scorso, erano ritornati sostanzialmente in auge tutti i temi relativi al rispetto degli eco-sistemi e ci si era illusi (almeno in parte) di poter prendersi maggiore cura del globo intero. Peccato che con un graduale ma inesorabile ritorno alle attività nel post lockdown, sia stato evidente come per preservare l’ambiente in cui viviamo servono politiche e strategie ben strutturate e continue, non interventi spot e saltuari.

Ogni immagine dedicata alla Giornata della Terra presente in galleria potrà essere selezionata e condivisa a piacimento. Al termine dell’articolo non mancano neanche alcune frasi e citazioni dedicate alla ricorrenza.