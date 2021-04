Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari sarà in radio da venerdì 23 aprile. Il brano è già stato certificato disco d’oro ed è estratto dall’ep Ahia!, rilasciato lo scorso 4 dicembre, anche questo certificato disco d’oro.

Scrivile Scemo dei Pinguini Tattici Nucleari racconta il coraggio e contiene nel testo riferimenti al primo libro di Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari e autore del nuovo brano in radio questa settimana.

A raccontare la storia dietro Scrivile Scemo è lo stesso Zanotti, che spiega quanto il pezzo sia dedicato a chi vuole dire un “ti amo” come un grido di liberazione.

“Una canzone che racconta il coraggio e che contiene qualche riferimento al mio libro, dove ci sono dei passaggi in cui il velo di Maya cade, il sogno svanisce e arriva la verità, con tutta la sua forza. Questo pezzo è dedicato a chi vuole scrivere un “ti amo” come se fosse una sorta di grido di liberazione: non importa il mezzo, non si devono demonizzare whatsapp o i social, scrivilo e basta, fallo, urlalo, diglielo e… in ogni caso, ti riscoprirai scemo, ma libero (per almeno due ore)”, spiega il cantante.

“Figlia dell’EDM è in realtà una canzone super pop alla Max Pezzali, una cassa in 4 quarti che porta alla danza, al ballo, oltre che all’ascolto”, aggiunge sulla canzone.

Scrivile, scemo, stanotte non dormi

Tu chiamali sogni, ma sono ricordi

Scrivile, scemo, è colpa del vino

Se basta uno sguardo e ritorni bambino

Scrivile, scemo, ci vuole coraggio

Nel ’94 ad essere Baggio

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

Scrivile, scemo, tre parole in croce

Poi scappa lontano, poi perdi la voce

Scrivile, scemo, un finale migliore

Per quella puntata della Melevisione

Interrotta da torri che andarono in fiamme

E bimbi che facevano domande

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

E metto Bon Iver se sono giù

E lo pronuncio sbagliato proprio come fai tu

E scusa per l’ansia, mi mangia da dentro

E per il cane che scappa con il cancello aperto

Vedi, non sono bravo a fare restare

Chi mi vuole bene, però so aspettare

E con te mi sa che lo farò

Ma dove sei?

Dicono che sei un po’ cresciuta oramai

E non sei più

Quella bambina che baciava Harry Styles in TV

E pesano, uccidono, ‘sti cazzo di “ti amo”

Ballano dentro la bocca un ritmo cubano

Il sangue, le lacrime, un grido blasfemo

Tu fatti coraggio, poi scrivile, scemo

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile

Scrivile, scrivile