Si torna a parlare di un problema mai tramontato con Huawei, visto che di tanto in tanto alcuni utenti affermano di aver riscontrato anomalie con la perdita di foto dalla propria memoria. Una questione toccata solo marginalmente negli ultimi tempi con un altro articolo e che, per forza di cose, oggi 22 aprile richiede un ulteriore approfondimento. Cerchiamo di capire come stiano le cose, visto che con ogni probabilità non avremo mai modo di toccare con mano un aggiornamento software utile per archiviare la questione.

Come recuperare le foto perse su Huawei

La questione, come si può facilmente immaginare, è stata portata spesso e volentieri all’attenzione di Huawei. L’assistenza, all’interno di un gruppo Facebook in cui è molto presente, ha effettivamente chiarito la questione, con una presa di posizione che potrebbe effettivamente aiutare tutti coloro che hanno avuto brutte sorprese. A seguire, dunque, trovate un feedback utile per mettersi alle spalle il malfunzionamento, o quantomeno per provare a limitare i danni:

“Ti invitiamo ad andare in Impostazioni > App > App > Galleria > Memoria > Cancella dati. Questa procedura non cancellerà le foto presenti in Galleria. Riavvia il dispositivo e verifica se le foto vengono visualizzate correttamente. Se dovessi riscontrare difficoltà, contattaci tramite messaggio privato“.

Provate a seguire queste linee guida, per poi farci sapere se avete effettivamente superato il bug delle foto perse con il vostro Huawei. Va ricordato che il bug, se così si può chiamare, viene riscontrato da tempo su un numero non indifferente di smartphone del produttore cinese. Fino ad oggi non avevamo ricevuto comunicazioni ufficiali in merito, ma adesso abbiamo quantomeno qualche linea guida che potrebbe tornarci utile. Fateci sapere se attraverso queste dritte abbiate effettivamente superato il bug di cui tanto si parla soprattutto sui social.