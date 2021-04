Siamo arrivati ad un punto di svolta con HarmonyOS per diversi Huawei oggi 22 aprile, considerando il fatto che il programma beta è stato ufficialmente avviato nel corso delle ultime ore. Un tassello in più da aggiungere all’analisi che abbiamo fatto nei giorni scorsi, a testimonianza del fatto che i lavori stiano procedendo senza particolari intoppi per il colosso asiatico. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di capire quali possano essere i prossimi step concepiti da questo brand. Anche qui in Italia e nel resto d’Europa.

HarmonyOS ad un punto di svolta per tanti Huawei questo giovedì

Fondamentalmente, la notizia del giorno consiste nell’estensione del progetto HarmonyOS. Secondo quanto riportato da Huawei Central, infatti, ora il discorso riguarda anche dispositivi come lo smartphone pieghevole Huawei Mate X2, fino ad arrivare ai device della linea Huawei Mate 40 e le smart TV Huawei Smart Screen. Occorre tener presente che, in un primo momento, la beta per sviluppatori concentrata su HarmonyOS 2.0 era stata resa disponibile per i prodotti legati alle famiglie Huawei P40, Mate 30 e MatePad Pro.

Provando a fare il punto della situazione, emerge che al momento rientrano in questo discorso modelli come i vari Huawei Mate X2, Huawei Mate 40, Huawei Mate 40E, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro +, Huawei Mate 40 RS Porsche Design, Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P40 Pro +, Huawei Mate 30 4G, Huawei Mate 30 Pro 4G, Huawei Mate 30 5G, Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 RS Porsche Design, Huawei Mate 30E Pro 5G, Huawei MatePad Pro, Huawei MatePad Pro 5G, Huawei Smart Screen S Pro e Huawei Smart Screen S.

Nei prossimi giorni ne sapremo di più sia sull’estensione ulteriore del progetto HarmonyOS 2.0, sia per quanto riguarda lo sbarco di questo progetto qui in Italia. Le aspettative sono state ed ora i tempi sono maturi per fare questo step.