La quarta puntata di Un Passo dal Cielo 6 mette a rischio la salda amicizia tra Francesco e Vincenzo. Stasera, 22 aprile, torna il consueto appuntamento con la fiction di Rai1, che continua a dominare il giovedì in prima serata. Intanto, la morte di Emma è ancora al centro delle vicende con nuovi sviluppi riguardo al caso.

La sesta stagione è composta da otto puntate. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si intitola Tanatosi la puntata di stasera, in cui vedremo i due amici indagare sulla morte di una ingegnere mineraria. La miniera ha portato a galla degli interessi torbidi nella valle, scoprendo che i delitti del presente hanno radici lontane. Vincenzo intanto viene a conoscenza di un fatto importante riguardo Francesco e deve prendere decisioni che potrebbero mettere a repentaglio la loro amicizia. Proprio mentre un anello dimenticato mette il commissario in una posizione difficile con Elda: Vincenzo non aveva in mente di farle la proposta di matrimonio? E poi c’è Dafne, che ricorda nuovi eventi legati al suo passato, confidandosi con Francesco. Infine, Manuela è decisa a entrare in polizia: sarà davvero la strada giusta da prendere?

Nel cast e personaggi di Un Passo dal Cielo 6, Daniele Liotti nel ruolo di Francesco Neri; Enrico Ianniello è Vincenzo Nappi; Gianmarco Pozzoli è Huber Fabricetti; Jenny De Nucci è Isabella Ferrante; Giusy Buscemi interpreta Manuela Nappi; Aurora Ruffino è Dafne Mair; Carlo Cecchi interpreta Christoph; Anna Dalton è Elda; Serena Iansiti interpreta Carolina; ed Luca Chikovani nei panni di Enrico Costa.

Ecco il promo della quarta puntata:

