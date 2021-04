C’è un contributo ulteriore che ci arriva direttamente dal mondo Apple in queste ore, dedicato a tutti coloro che non vedono l’ora di testare l’aggiornamento iOS 14.5. Magari prima della data di uscita, che come ribadito nella giornata di ieri è in programma nel corso della prossima settimana. Una data definitiva ancora non esiste, ma oggi 22 aprile abbiamo un segnale chiaro in questo senso, visto che il pacchetto software risulta ora disponibile con la sua release candidate. Praticamente la stessa che potremo toccare con mano tra pochi giorni, salvo imprevisti.

Come testare iOS 14.5 prima dell’uscita: spunta la release candidate

Nello specifico, si tratta di un pacchetto software che nella concezione della mela morsicata sarà la medesima che potremo toccare con mano prima di maggio, in versione stabile e definitiva. In ogni caso, chiunque al momento può testare l’aggiornamento aderendo all’apposito programma. Non dovrete fare altro che effettuare il login dopo aver visitato la pagina di ingresso. Step fondamentale, questo, tramite il quale sarà poi sufficiente cliccare sul link che vi verrà fornito per procedere con il download.

Una volta entrati nel programma, effettuando l’aggiornamento avrete la possibilità di provare in anteprima la release candidate. Dunque, vi porterete avanti di qualche giorno, con la possibilità concreta di individuare da subito punti di forza e di debolezza dell’aggiornamento iOS 14.5. In ogni caso, vi anticipo che fino a questo momento i riscontri da parte del pubblico sono assolutamente positivi. Resta solo da capire quale sia il reale impatto dell’upgrade per gli utenti.

Ovviamente sono al momento incluse tutte le funzioni preannunciate in queste settimane con l’aggiornamento iOS 14.5, motivo per il quale se morite dalla voglia di procedere, non lasciatevi sfuggire questa occasione. Avete già provato? Fateci sapere che ne pensate, in modo da contestualizzare al meglio il tutto.