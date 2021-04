Dopo il debutto con i primi due episodi il 18 aprile, prosegue la programmazione di Alice Nevers 13 su Giallo, in prima visione assoluta e in prima serata.

Ogni giovedì il canale 38 del digitale terrestre trasmette due episodi inediti di Alice Nevers 13, con nuovi intricati casi per la giudice istruttrice Alice Nevers e il comandante di polizia Fred Marquand, interpretati rispettivamente da Marine Delterme e Jean-Michel Tinivelli.

Negli episodi di Alice Nevers 13 in onda giovedì 22 aprile dalle 21.10 su Giallo, la protagonista è alle prese con due casi di omicidio, ma deve anche affrontare le conseguenze dell’operazione a cui è stata sottoposta e Marquand è sempre più preoccupato per il consumo di morfina che sta facendo e per gli incubi notturni di cui soffre.

Ecco le trame del terzo e quarto episodio di Alice Nevers 13 dal titolo La legge della giungla e Caso di coscienza.

Un giovane tirocinante viene trovato morto sul percorso di una gara podistica a cui partecipava a nome della banca in cui lavorava. Alice e Marquand indagano.

Un uomo viene trovato morto nella camera d’ospedale di suo figlio, Martin, che si trova in stato vegetativo da tre anni. Le indagini partono dalla nuora della vittima.

Negli episodi di Alice Nevers 13 del 29 aprile, intitolati Legami del cuore e Doppia speranza, la protagonista inizierà a seguire sessioni di ipnosi per scavare nella propria infanzia e chiederà spiegazioni a suo padre, mentre continua ad indagare su nuovi casi. Ecco le trame.

Un’insegnante di inglese, viene trovata assassinata vicino a una fabbrica di cemento, col cranio sfondato. La vittima, madre di famiglia, è stata posta sotto sorveglianza elettronica dopo una rapina commessa dieci anni prima. Intanto Alice inizia a seguire sessioni di ipnosi per comprendere le visioni della sua infanzia.